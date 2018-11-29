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Общество
29.11.2018 23:43
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Очередной концерт группы IC3PEAK под угрозой срыва. На этот раз против музыкантов прокуратура Тюмени

Очередной концерт московской группы IC3PEAK оказался под угрозой срыва. Тюменская прокуратура направила концертной площадке, где коллектив должен выступить в пятницу 30 ноября, «предостережение». Фото документа было опубликовано в телеграм-канале руководителя Международной правозащитной группы «Агора» Павла Чикова.


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В документе на имя организатора тюменского концерта IC3PEAK сказано о «недопустимости нарушения законодательства», административной и уголовной ответственности в случае «неисполнения требований». Предостережение подписано прокурором Центрального административного округа Тюмени Султаном Ксимовым.

Ранее правоохранительные органы добились отмены концертов IC3PEAK в Нижнем Новгороде, Казани, Воронеже и Новосибирске. В Перми, где концерт был отменён 27 ноября, музыкантов всё время нахождения в городе сопровождали люди в штатском. Об этом участники группы рассказали «Фонтанке».

«Это какая-то шизофрения. В принципе, классическая для России. Но когда ты сам в центре этих событий, то бывает даже очень смешно. Когда за тобой неотрывно следует машина с крепкими мужиками внутри, ты чувствуешь себя героем дурацкого русского фильма», – рассказал участник коллектива Ник.

«Когда сидя в квартире, где ты остановился, открываешь занавеску и видишь под окном ту самую машину, которая ездила за тобой весь день, это интересное ощущение. Но мы же не преступники. Наши песни не запрещены», – добавляет вокалистка Настя.

Отказываться от концертов и переговоров с силовиками IC3PEAK не намерены.

Сегодняшний концерт в Екатеринбурге состоялся. В Петербурге IC3PEAK должны выступить 15 декабря.

На этом фоне представитель пресс-службы Минкульта РФ Юрий Бондаренко заявил в эфире «Говорит Москва», что рэп – это «значительная часть субкультуры», запрет – «это не метод в современном обществе распространения культуры», но исполнителям «надо более вдумчиво подходить к текстам» и «не увлекаться нецензурной лексикой» на концертах.

В дискуссию сегодня включился даже директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин, который на заседании организационного комитета по поддержке литературы, книгоиздания и чтения в РФ, предложил давать рэперам деньги из бюджета в виде правительственных грантов.

«Может быть, стоит министерству культуры подумать над грантовой поддержкой современной формы поэтического и музыкального творчества?», – цитирует главу СВР информагентство ТАСС.

Спецпредставитель президента РФ по культуре Михаил Швыдкой предложение Нарышкина поддержал, поскольку с рэперами «надо налаживать диалог».

В ноябре в России были сорваны концерты других молодых исполнителей. В том числе рэперов «Хаски», «Элджея», и группы «Френдзона».

О том, кто такой «Хаски», читайте в материале «Афиша Plus».

Большое интервью с музыкантами группы IC3PEAK читайте на «Фонтанке» в пятницу 30 ноября.

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