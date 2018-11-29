В Краснодаре возбуждено уголовное дело по факту стрельбы в сотрудников Росгвардии

Уголовное дело по факту стрельбы в сотрудников Росгвардии возбуждено на Кубани. Об этом 29 ноября сообщается на сайте СУ СК России по Краснодарскому краю.

Нападение произошло в четверг вечером. Неизвестный рядом с магазином на улице Гагарина в городе Краснодар открыл огонь по патрульной машине с сотрудниками Росгвардии. Один из них успел среагировать и ответным огнём ликвидировал угрозу. В результате перестрелки нападавший убит, силовики доставлены в больницу с ранениями.

Уголовное дело возбуждено по двум статьям – "посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа" и "незаконный оборот огнестрельного оружия".