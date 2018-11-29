Таможня пропустила в Петербург книгу о «тоталитаризме в России» после публикаций на «Фонтанке»
Пулковская таможня неожиданно пропустила книгу Маши Гессен «Будущее – это история: как тоталитаризм вернулся в Россию», которую изучала почти две недели и не отдавала покупателю из Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказал покупатель книги, адвокат Сергей Голубок.
«Таможня пропустила без каких-либо дополнительных вопросов. Они зашли в тупик. Абсурдность их ситуации стало невозможно не замечать», – сказал петербуржец.
Посылку отдали через 9 дней после того, как «Фонтанка» запросила разъяснения у Пулковской таможни о причинах отказа выдавать покупку, которая была сделана в американском онлайн-магазине Amazon. 20 ноября покупатель Сергей Голубок сообщил «Фонтанке», что был вынужден писать объяснительные об отсутствии в книге угроз «безопасности и нравственности граждан», «призывов к экстремизму и терроризму».
После этого стало известно, что аналогичная посылка покупателю из Москвы пришла без каких-либо претензий со стороны столичных таможенников.
В минувший понедельник Пулковская таможня сообщила, что проверки книг в целях «госбезопасности» законны, т.к. «печатные издания могут причинить вред политическим интересам» стран участниц ЕАЭС (международная организация по обеспечению свободного движения товаров между Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией – прим.ред.).
Сама автор книги Маша Гессен в комментарии «Фонтанке» называла происходящее «и цензурой, и глупостью».
«Тезисы обсуждаемой книги подтверждаются всей этой историей. Книга, собственно, о том, как восстанавливаются привычки тоталитарного общества – во многих случаях как будто спонтанно, без приказа сверху», – отмечала госпожа Гессен.
Справка:
Маша Гессен родилась в Москве. В подростковом возрасте переехала жить из СССР в США, но вернулась в 1991 году. Работала во множестве печатных и сетевых изданий. Руководила «Полит.ру», «Gala» и «Сноб». После увольнения с поста главного редактора журнала «Вокруг света» в 2012 году из-за отказа публиковать материал про полёт Владимира Путина со стерхами встречалась с президентом, который просил её остаться в издании. Последним местом её работы в России была русская служба радио «Свобода». В 2013 году Гессен переехала в Нью-Йорк, поскольку решила не воспитывать детей «в безнадежном месте». Книга «Future is History» была издана в США в 2017 году. Она не входит в список Минюста РФ с запрещёнными к распространению в России материалами. Книга стала победителем ряда литературных премий, в том числе американской Национальной книжной премии (National Book Awards) и Лейпцигской премии с формулировкой за «взгляд на возможности эрозии и разрушения европейских демократических институтов, которые мы привыкли считать навсегда утвердившимися».