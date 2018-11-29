Таможня пропустила в Петербург книгу о «тоталитаризме в России» после публикаций на «Фонтанке»

Пулковская таможня неожиданно пропустила книгу Маши Гессен «Будущее – это история: как тоталитаризм вернулся в Россию», которую изучала почти две недели и не отдавала покупателю из Петербурга. Об этом «Фонтанке» рассказал покупатель книги, адвокат Сергей Голубок.

«Таможня пропустила без каких-либо дополнительных вопросов. Они зашли в тупик. Абсурдность их ситуации стало невозможно не замечать», – сказал петербуржец.

Фото: Сергей Голубок

Посылку отдали через 9 дней после того, как «Фонтанка» запросила разъяснения у Пулковской таможни о причинах отказа выдавать покупку, которая была сделана в американском онлайн-магазине Amazon. 20 ноября покупатель Сергей Голубок сообщил «Фонтанке», что был вынужден писать объяснительные об отсутствии в книге угроз «безопасности и нравственности граждан», «призывов к экстремизму и терроризму».

После этого стало известно, что аналогичная посылка покупателю из Москвы пришла без каких-либо претензий со стороны столичных таможенников.

В минувший понедельник Пулковская таможня сообщила, что проверки книг в целях «госбезопасности» законны, т.к. «печатные издания могут причинить вред политическим интересам» стран участниц ЕАЭС (международная организация по обеспечению свободного движения товаров между Россией, Арменией, Белоруссией, Казахстаном и Киргизией – прим.ред.).

Сама автор книги Маша Гессен в комментарии «Фонтанке» называла происходящее «и цензурой, и глупостью».

«Тезисы обсуждаемой книги подтверждаются всей этой историей. Книга, собственно, о том, как восстанавливаются привычки тоталитарного общества – во многих случаях как будто спонтанно, без приказа сверху», – отмечала госпожа Гессен.