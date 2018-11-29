Комиссия Закса рекомендовала оградить свалку в Новосёлках и будущий завод в Каменке рекреационной зоной

Комиссия Заксобрания по городскому хозяйству рекомендовала 29 ноября городскому парламенту принять во втором чтении поправки в Генплан Петербурга для создания буферной зоны между полигоном Новосёлки и будущей жилой застройкой.

Парламентская комиссия рекомендовала принять поправки в закон о зеленых насаждениях, которые устанавливают защитную зеленую зону вокруг свалки в Новоселках и места возможного строительства мусороперерабатывающего завода, сообщает корреспондент «Фонтанки».

Решение приняли несмотря на то, что в начале ноября Смольный отложил окончательное решение по возведению завода в Каменке. Чиновники ждут ответа экспертов, которые должны оценить возможный вред от деятельности такого предприятия.

Земельный участок шириной около полутора километров между Комендантским проспектом и Легковой улицей, который с севера ограничен КАДом, предлагается перевести из зоны РР (зона объектов рекреационного назначения с включением объектов общественно-деловой застройки и инженерной инфраструктуры) в Р5 (зона зеленых насаждений, выполняющих специальные функции). Сейчас там растет кустарник и располагается ЛЭП, а посреди участка протекает река Черная.

Кроме того, участок земли по другую сторону кольцевой автодороги, восточнее Горского шоссе комиссия рекомендовала перевести из И1 (зоны объектов инженерной и транспортной инфраструктуры, коммунальных объектов, объектов санитарной очистки с включением складских и производственных объектов) в Р5.

Решение комиссии может свидетельствовать о том, что возведение мусороперерабатывающего завода в Каменке, несмотря на «заморозку» проекта, все же ближе, чем хотелось бы думать противникам строительства.