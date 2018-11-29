Комиссия ЗакСа отсеяла бунтарей. Депутаты не увидели зеленый статус в самых «громких» парках и скверах Петербурга

Комиссия по городскому хозяйству определилась с тем, что рекомендовать петербургскому Заксобранию включить в перечень зеленых насаждений во время второго чтения законопроекта. Ни один из «болезненных» участков Петербурга в этот список не попал.

Как сообщает корреспондент «Фонтанки», больше всего поправок подали по парку на Смоленке — двум участкам по 1,1 га в устье реки, на которых «Плаза Лотос Групп» и «MASTER Девелопмент» собрались возводить инвест-отель. Придать территории рекреационный статус, исключающий капитальную застройку, предлагали как через поправки в закон о зеленых насаждениях общего пользования (ЗНОП), так и через Генплан. Ни одна из поправок не набрала необходимого количества голосов во время заседания профильной парламентской комиссии, которое состоялось 29 ноября.

Кроме того, комиссия не рекомендовала парламенту включать в ЗНОП участок парка Интернационалистов, на котором предполагалось строительство океанариума с торговым центром. Накануне стало известно, что инвестор, московская компания «Оптима», покидает парк, договор фирмы с городом будет расторгнут. Заместитель главы комитета по контролю за имуществом Елена Пастухова отказалась поддержать поправку, сославшись на то, что территория находится в договорных отношениях. За два дня до этого на встрече с «Зеленой коалицией» вице-губернатор Игорь Албин дал поручение подготовить участок к внесению в ЗНОП. Примечательно, что за поправку не проголосовал депутат от «Единой России» и Невского района города Игорь Высоцкий. Хотя парламентарий выступал на митинге в честь Дня подразделений спецназа и обещал защитникам парка организовать парламентские слушания в комиссии по делам ветеранов.

Не увидели оснований придавать зеленый статус члены комиссии и территории в парке Малиновка, где предполагалось построить храм святых жен-мироносиц высотой в 67 метров. Несмотря на то, что решение возвести религиозный объект в этом месте отменили, Заксобрание уже второй год подряд отказывается включить участок в ЗНОП. Депутат Борис Вишневский предположил, что это делается «из вредности». Напомним, что в настоящее время разрешенный вид использования территории — деловая застройка, от которой парк спасает ограничение по высоте. На данном участке нельзя возводить здания выше 5 метров.

Кроме того, несколько поправок предлагали сохранить зеленый статус за территорией вокруг СКК «Петербургский». Большинство членов комиссии воздержались от голосования, двух поднятых рук депутатов Бориса Вишневского и Алексея Ковалева не хватило для защиты сквера. Напомним, что во время Петербургского экономического форума Смольный и хоккейный клуб СКА, президентом которого является Геннадий Тимченко, подписали соглашение о реконструкции спорткомплекса под прием в 2023 году игр чемпионата мира по хоккею. Инвестор вызвался делать это за свой счет, а для компенсации его затрат власти готовы отдать под жилую застройку территорию вокруг СКК. Ранее на градостроительном совете представили эскиз новой ледовой арены. Тогда же выяснилось, что проектировщики предлагают не реконструировать арену, а снести и построить новую.

Формальными причинами председатель комиссии Сергей Никешин объяснил отказ рекомендовать парламенту присвоить статус ЗНОП Деминскому саду, расположенному на углу проспекта Обуховской обороны и Мельничяной улицы. В течение последних 10 лет активисты боролись против застройки сада, в котором компания «Ингеоком-СПб» намеревалась строить сначала бизнес-центр, а затем — апарт. Летом комитет по контролю за имуществом потребовал от фирмы освободить занимаемый участок до 20 июля. Отрицательное решение по саду приняли из-за того, что контуры участка, обозначенные в поправке, не совпадали с существующими.

В числе участков, которым комиссия не рекомендовала присваивать статус зеленых зон, попали сквер в Кузнечном переулке, где планируется построить новое здание музея Достоевского, сад имени 30-летия Октября. Он расположен в историческом районе Стеклянный городок в Невском районе. Два месяца назад местные жители удивились тому, что в обозримом будущем им предстоит жить рядом с Восточным скоростным диаметром.

Провалилась попытка защитить от дальнейшей застройки Муринский парк, где реализует свои проекты компания «Анна Нова». Еще летом местные жители собирались на очередной народный сход в защиту парка. Через неделю в рамках второй встречи «зеленой коалиции» активистам парка предстоит встретиться с вице-губернатором Игорем Албиным. Кроме того, отказ получила и поправка депутата Андрея Анохина, который просил коллег проголосовать за включение в ЗНОП Митрофаньевского кладбища.