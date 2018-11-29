Авария в ФТС: участники рынка говорят о хакерской атаке и подсчитывают убытки

Центральный сервер Федеральной таможенной службы подвергся хакерской атаке и будет восстановлен не раньше понедельника – участники внешнеэкономической деятельности рассказывают о причинах сбоя в электронном оформлении грузов и подсчитывают убытки.

Информированные источники «Фонтанки» со ссылкой на неофициальные сведения, предоставленные им в Центральном информационно-техническом таможенном управлении ФТС России (отвечает за техническую работу системы электронного декларирования), рассказывают о причинах сегодняшнего тотального прекращения электронного оформления грузов в стране.

По их словам, сотрудники ЦИТТУ ФТС говорят о происшедшей около 13 часов дня 29 ноября нештатной ситуации высококритичного уровня. Проблема произошла на серверах автоматизированного программного средства «Электронное представление сведений». В ЦИТТУ говорят, что ориентировочное время проведения восстановительных работ – сутки. Но в бизнес-сообществе уверены – система восстановится не раньше понедельника. А еще говорят, что за формулировкой «нештатная ситуация высококритичного уровня» скрывается отключение системы из-за несанкционированного вмешательства.

На данный момент полностью приостановлен информационный обмен между участниками ВЭД и электронными архивами декларантов в таможенных органах всех без исключения таможенных управлений страны.

Бизнес-сообщество в связи с этим подсчитывает убытки. Так, сутки простоя машины обходятся минимум в 15 000 рублей, сутки стоянки машины на складе временного хранения (пока груз на растаможен) – около 6 500 рублей, но по демпингу может опуститься до 4 500 рублей. Только в Петербурге убытки оцениваются примерно в 1000 машино-суток – речь идет о 20 миллионах рублей за сутки простоя.

Простой контейнера в порту стоит около 70 долларов в сутки, одно судно привозит в порт Санкт-Петербург около 5 000 контейнеров. В среднем «фидер» (судно, подкидывающее контейнеры из портов Роттердама и Гамбурга) приходит в наш город ежесуточно. Поэтому суточный простой контейнеров только в петербургском порту можно оценить примерно в 350 000 долларов.