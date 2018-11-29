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Финляндия
29.11.2018 21:14
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У Торфяновки по ту сторону границы открылась аутлет-деревня

Аутлет-деревня Zsar открылась 29 ноября в Финляндии недалеко от пограничного пункта «Ваалимаа» («Торфяновка»).

Товары известных брендов класса люкс и премиум в Zsar предлагают со скидкой от 30% до 70%. Россияне могут также оформить Tax Free, однако с 2019 года таможня ограничит сумму беспошлинного ввоза товаров для личного пользования до 500 евро. «Конечно, это в какой-то мере отразится [на нашем бизнесе]», – допускает генеральный директор Zsar Outlet Village Сами Вайниомяки, однако, по его мнению, даже с уплатой пошлины покупки заинтересуют россиян.

Размер инвестиций первого этапа строительства (12 тыс. кв.м из 20 тыс. кв.м.) составил 35 млн евро, ещё 15 млн, по оценкам владельцев, – вклад арендаторов. Аутлет Zsar принадлежит, в основном, финским частным инвесторам и семейным компаниям, уточнил Вайниомяки. Инвестором также выступила принадлежащая финская государственная инвестиционная компания TeSi. За какой срок могут окупиться вложения с учётом высокого курса рубля и снижением турпотока, и насколько рентабельным будет столь крупный проект, в компании открыто предпочитают не говорить.

Пока же, по данным Yle, работает только 20 магазинов из запланированных 60. «Наша цель – иметь такой ассортимент брендов, который несравнимо больше, чем в любом торговом центре в Финляндии», – сказал в комментарии «Фонтанке» Вайниомяки, но при этом добавил, что «место ещё есть», и новые арендаторы ожидаются в течение первого года работы.

По словам гендиректора, сейчас в аутлет ездят автобусы из центра Хельсинки, несколько автобусных операторов вскоре начнут поездки из других городов. Кроме того, поездками в Zsar, говорит Вайниомяки, интересуются и российские туроператоры. Недалеко от аутлета останавливается по дороге из Петербурга в Хельсинки один из регулярных автобусных перевозиков.

Напомним, что ранее в том же муниципалитете Виролахти российские инвесторы планировали построить и открыть в 2015 году аутлет с казино и отелем Vaalimaa Shopping Center Oy, но проект провалился. Однако Ассоциация игровых автоматов RAY отказалась от участия в проекте и развития казино. Позже в отношении Vaalimaa Shopping Center Oy строительной компанией Destia был подан иск на сумму 1,1 млн евро. Подрядчик утверждал, что заказчик не расплатился за подготовительные строительные работы. Затем власти Виролахти расторгли договор об аренде участка с компанией Vaalimaa Shopping Center Oy из-за долгов по аренде на сумму 83 тыс. евро. Арендаторы успели обустроить территорию коммунальной инфраструктурой и возвести фундамент будущего здания. Муниципалитет занялся поиском арендатора или покупателя.


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