СМИ: Смольный оценил Исаакиевский собор в 122,5 млн рублей

Кадастровая стоимость квадратного метра Исаакиевского собора составляет 24,3 тысячи рублей. Об этом 29 ноября со ссылкой на ГБУ «Городское управление кадастровой оценки» сообщает РБК.

В ведомстве пояснили, что кадастровая стоимость объекта зависит от его назначения, материала, года ввода здания в эксплуатацию и цены строительства аналогичного объекта в рыночных ценах с учетом степени износа здания. В настоящее время износ музея составляет 60%.

В стоимость Исаакия по кадастру, которая насчитывает 122,5 млн рублей, не входят затраты на лепнину, золочение элементов декора, фрески, отделочные материалы, в частности, мрамор, который для украшения собора свозили в Петербург не только из России, но также из Франции и Италии.

В день, когда Владимир Путин предложил, а Александр Беглов согласился стать временно исполняющим обязанности губернатора города, митрополита Варсонофия спросили, будет ли снова подниматься тема о передаче Исаакиевского собора РПЦ, он ответил, что вопрос и так давно стоит.

Накануне стало известно о планах передать церкви придел святой Екатерины. В качестве причины чиновники назвали жалобы на нехватку места для верующих. В приделе, где в настоящее время идет реставрация, проходят культурно-просветительские мероприятия, которые организует музей «Исаакиевский собор».