Трамп через Twitter отменил встречу с Путиным. Она состоится после разрешения конфликта в Керченском проливе
Президент США Дональд Трамп отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом Трамп сообщил 29 ноября в своем Twitter.
«Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что будет лучше для всех заинтересованных сторон отменить ранее запланированную встречу в Аргентине с Владимиром Путиным. Я с нетерпением ожидаю значимой встречи, как только ситуация разрешится», – написал американский лидер.
Напомним, еще сегодня утром СМИ сообщали, что встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 в Аргентине продлится 2 часа, а политологи начали строить предположения. Впрочем, президент США предупреждал, что окончательное решение примет после того, как ознакомится с полным докладом по ситуации в Керченском проливе. Видимо, доклад его не обрадовал.
Справка:
Напомним, что 25 ноября Федеральная служба безопасности сообщила, что военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым и Россию должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). В ФСБ заявили, что нашли на задержанных кораблях оружие и приказ «скрытно пройти Керченский пролив». Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем.