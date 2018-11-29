Трамп через Twitter отменил встречу с Путиным. Она состоится после разрешения конфликта в Керченском проливе

Президент США Дональд Трамп отменил встречу со своим российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом Трамп сообщил 29 ноября в своем Twitter.

«Исходя из того, что корабли и моряки не были возвращены на Украину из России, я решил, что будет лучше для всех заинтересованных сторон отменить ранее запланированную встречу в Аргентине с Владимиром Путиным. Я с нетерпением ожидаю значимой встречи, как только ситуация разрешится», – написал американский лидер.

Напомним, еще сегодня утром СМИ сообщали, что встреча Путина и Трампа на полях саммита G20 в Аргентине продлится 2 часа, а политологи начали строить предположения. Впрочем, президент США предупреждал, что окончательное решение примет после того, как ознакомится с полным докладом по ситуации в Керченском проливе. Видимо, доклад его не обрадовал.