Смольный рассказал, какие финские компании могут добиться успеха на петербургском рынке

Для локализации финских компаний в Петербурге осталось не так много свободных ниш, и их количество продолжает сокращаться. Такое мнение высказал 29 ноября глава комитета по промышленной политике и инновациям Максим Мейксин в ходе презентации исследования «Фонтанки» «Самые влиятельные финские компании в России-2018».

«Был период, когда рубль был дорогим и было выгодно поставлять [продукцию] в РФ, и многие компании специализировались на поставках. Сейчас, когда рубль дешевый, выгодно производить здесь. Мы видим рост интереса к производству на территории Петербурга», – сказал он.

Фото: Михаил Огнев

По словам Максима Мейксина, за последние три года в Петербурге появилось 70 новых производств, большую часть из которых запустили российские компании. В 2018 году завод открыла одна финская компания — Peikko Group. Компания Vilakone, вероятнее всего, перенесет запуск своей площадки на начало 2019 года.

«Пока для финского бизнеса есть свободные ниши. Но если [компании] вовремя не займут, то займет кто-то другой», – сказал глава комитета по промышленной политике.

В числе перспективных для финских компаний отраслей производства Максим Мейксин назвал рынок деревообработки, машиностроение, судостроение и фармацевтическую промышленность.

Полные итоги исследования «Самые влиятельные финские компании в России-2018» представлены в спецпроекте «Финский бизнес-2018. В ожидании новых героев» и в одноименной рубрике на страницах «Фонтанки».