Следователи сообщили о задержании членов банды Басаева. 18 лет назад они участвовали в нападении на псковских десантников в Аргунском ущелье

Двое членов банды Басаева задержаны и арестованы по делу о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом 29 ноября сообщает Следственный комитет.

Задержание Нажудина Дудиева и Ибрагима Донашева произошло накануне, 28 ноября. В операции участвовала ФСБ. Задержанных подозревают в вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ), участии в банде (ч. 2 ст. 209) и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317). В ближайшее время им предъявят официальное обвинение.

Отметим, 19 ноября в Москве задержали еще одного члена банды Басаева Хазваха Черхигова, его подозревают в захвате заложников в Буденновске в 1995 году.