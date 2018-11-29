Происшествия
Следователи сообщили о задержании членов банды Басаева. 18 лет назад они участвовали в нападении на псковских десантников в Аргунском ущелье
Двое членов банды Басаева задержаны и арестованы по делу о нападении на псковских десантников в Чечне в 2000 году. Об этом 29 ноября сообщает Следственный комитет.
Задержание Нажудина Дудиева и Ибрагима Донашева произошло накануне, 28 ноября. В операции участвовала ФСБ. Задержанных подозревают в вооруженном мятеже (ст. 279 УК РФ), участии в банде (ч. 2 ст. 209) и посягательстве на жизнь военнослужащих (ст. 317). В ближайшее время им предъявят официальное обвинение.
Отметим, 19 ноября в Москве задержали еще одного члена банды Басаева Хазваха Черхигова, его подозревают в захвате заложников в Буденновске в 1995 году.
Справка:
Напомним, атака на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ произошло 29 февраля 2000 года в районе селения Улус-Керт. Банды Басаева и Хаттаб пытались прорваться через Аргунское ущелье и два дня штурмовали позиции десантников. Из девяноста российских солдат в живых отсались шестеро. По этому делу позже в России были осуждены к длительным срокам лишения свободы 13 боевиков.