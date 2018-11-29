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Город
30.11.2018 16:16
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Платный центр и 503 парковки. В Москве спроектировали автомобильную судьбу Петербурга

Смольный обсудит платный въезд в центр города, чтобы разгрузить транспортные магистрали. Проектом предусмотрена также плата за возможность встать на одну из 200 новых парковок.

Платный центр и 503 парковки. В Москве спроектировали автомобильную судьбу Петербурга

Михаил Огнев/архив "Фонтанки"

Разработать комплексные схемы организации дорожного движения президент Владимир Путин обязал регионы еще в 2016 году. Проект такой схемы власти Петербурга заказали у московской компании «Строй инвест проект», заплатив ей 39,9 млн рублей. «Фонтанка» ознакомилась с итогами годовой работы столичной фирмы: петербургским автомобилистам закрыли бесплатный въезд в центральную часть города и сделали платными абсолютно все парковки.

По мнению разработчиков, платный въезд снизит транзитные потоки через центр с 61 до 18 процентов и таким образом уменьшит нагрузку на дороги — а это основная цель, которую ставил перед ними заказчик. «Транзит [через центр] практически исключается. До введения платного контура уровень загрузки Благовещенского моста в наиболее загруженном направлении составляет 44%, после – 22%, Дворцового моста в наиболее загруженном направлении – 43%, после – 25%, Троицкого моста в наиболее загруженном направлении – 101%, после – 70%, Литейного моста в наиболее загруженном направлении – 86%, после – 68%», – говорится в представленном Смольному варианте.

Расчеты показывают, что средняя скорость движения по Невскому проспекту изменится с 25 км/ч до 45 км/ч. Авторы проекта признают, что оборотной стороной разгрузки центральной части станет увеличение нагрузки на объездные пути, в том числе по набережным и КАД, вырастут транспортные потоки на ЗСД. Решить вопрос, по их мнению, можно тарифной политикой, которую предлагается применять и при взимании платы за проезд в центр. Своеобразной границей может стать река Фонтанка: за передвижение по территории, ограниченной ею и Обводным каналом, нужно заплатить единичный тариф, а вот за дороги на участке от Фонтанки до Невы — уже двойная плата.

Территория, въезд на которую предлагается сделать платным
Территория, въезд на которую предлагается сделать платным
документация проекта Комплексной схема организации дорожного движения г. Санкт-Петербурга

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«Платный въезд в центр для Петербурга – опасная утопия. Если перекрывается зона с минимальным транзитным потоком, то тут же возникает паразитный трафик, – поделился мнением эксперт ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин. – Думаю, что идею платного въезда в центр вклинили для того, чтобы загнать автомобилистов на ВСД (строительство Восточного скоростного диаметра пока еще не началось. – Прим. ред.). По факту же, закрытие центра может спровоцировать транспортный коллапс на и так нешироких набережных, которые вообще-то должны быть ориентированы на пешеходов. В некоторых мегаполисах такая практика – платный въезд в центральную часть – действительно есть. Например, в Милане. Но там качественно другая ситуация с общественным транспортом. Кстати, по плотности и длине линий – Милан, а не Петербург, нынче «трамвайная столица Европы». Именно с общественного транспорта и надо начинать реформировать схему организации дорожного движения. Сначала – пряник, потом – всё остальное».

Руководитель автоклуба «А24» Денис Шубин также высказался против идеи платного въезда в центр и вспомнил, что введение такой меры в Лондоне стоило мэру города должности.

Сразу несколько собеседников «Фонтанки» в транспортном блоке городского правительства успокаивают: в ближайшей перспективе автомобилистам не стоит опасаться платного центра. В далекое будущее заглянуть сложно, но и там чиновники не видят такой перспективы. Кроме того, в Смольном собирают общественный совет, на котором обсудят эту схему, а у идеи платного центра сторонников практически нет. Еще в прошлом году, когда власти только заказывали проект, они заявляли, что это резервный вариант.

Стоять – платить

А вот у идеи доминирования платных парковок над бесплатными поддержка весомее. В комплексную схему организации дорожного движения вошли 503 платных парковки: в Петроградском (141), Адмиралтейском (153) и Центральном (209) районах города. Их перечень был утвержден в 2014 году, но последние четыре года они действуют в пилотном режиме – на 27 улицах центра с емкостью платного парковочного пространства в 2 799 машино-мест. По прежним планам властей, к 2020 году количество мест платной парковки должно было составить 60 тыс. Все они были разбиты на три зоны, создание которых предполагалось провести в два этапа.

Проект новой схемы предполагает начать реализацию в 2019 году, а полностью закончить к 2036-му. Сделать парковку платной также предполагается на Васильевском острове между набережными Невы, Малой Невы, Смоленки и 16-й и 17-й линиями. При этом первую платную зону предлагается дополнить частью Петроградского района, ограниченной Каменноостровским  и Большим проспектами, Кронверкским проливом и набережной Невы.

Запрет на остановку в наиболее важных, с точки зрения движения, городских улицах увеличит пропускную способность дорог на 20-50% в зависимости от ширины проезжей части, уточняют разработчики. Поэтому нужно не только усилить контроль за соблюдением правил парковки и расширить сеть перехватывающих парковок, но и строить плоскостные и многоуровневые паркинги. Меры такие необходимы, потому что улично-дорожная сеть Центрального района уже, по оценкам «Строй инвест проекта», загружена на 107 процентов, а дальше будет только расти: к 2023 году составит 17 тысяч автомобилей, к 2028 году – 32 тысячи, а к 2033 году – более 46 тысяч. Поэтому от увеличения парковочных мест не уйти, и вводить зоны платной парковки предлагается в четыре этапа.

Источник: документация проекта Комплексной схема организации дорожного движения г. Санкт-Петербурга
Источник: документация проекта Комплексной схема организации дорожного движения г. Санкт-Петербурга

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К самой идее платной парковки в центре города и чиновники, и эксперты, и даже часть автовладельцев относятся положительно. При этом все подчеркивают, что её смысл даже не в пополнении бюджета, а пересадке автомобилистов на общественный транспорт или велосипеды, хотя бы при поездках в центр города. «Платные парковки — это правильное решение, потому что пробки как раз появляются там, где есть бесплатное парковочное пространство. Большая очередь за пивом будет лишь до тех пор, пока оно бесплатное», – считает эксперт ассоциации транспортных инженеров Владимир Валдин.

По новому федеральному закону, согласно которому и велась разработка этого проекта, предполагается, что в 2019 году у каждого региона должна быть уже утвержденная схема. В отличие от платного въезда в центр, платные парковки – уже осязаемое направление, которое будет только развиваться. Другой разговор, что рассчитывать их целесообразность и корректировать планы имеет смысл тогда, когда платные парковки Смольного действительно станут платными – на сегодняшний день из-за противоречий между утвержденным МВД регламентом запроса личных данных и действующим Кодексом об административных нарушениях петербургские чиновники не могут штрафовать безответственных автовладельцев. Не исключено, что в 15-летней перспективе, которую и описывает схема, эта проблема решится.

Михаил Грачев,
«Фонтанка.ру»


© Фонтанка.Ру

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