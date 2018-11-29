Финский производитель фанеры UPM перестанет вывозить из России в Финляндию отходы производства

Финский производитель UPM запустит биокотельную, где в качестве топлива будет использовать отходы. Она будет обеспечивать энергией деревообрабатывающее предприятие в Новгородской области.

О деталях инвестиционного проекта по модернизации завода в городе Чудово Новгородской области 29 ноября рассказала генеральный директор ООО «ЮПМ-Кюммене» Светлана Увакина в ходе презентации исследования «Самые влиятельные финские компании в России-2018».

Ранее компания сообщила о намерении вложить в расширение своего производства фанеры 50 млн евро к концу 2019 года. По словам Светланы Увакиной, бОльшая часть проекта — это новая биокотельная, которая будет работать как на газу, так и использовать в качестве топлива отходы производства. «Сейчас обрезки экспортируются в Финляндию на сжигание», – уточнила она.

Сейчас UPM также экспортирует в Финляндию макулатуру, которую покупает у издательских домов и собирает в школах. В Суоми ее пускают на переработку, а в Россию импортируют бумагу.

Полные итоги исследования «Самые влиятельные финские компании в России-2018» представлены в спецпроекте «Финский бизнес-2018. В ожидании новых героев» и в одноименной рубрике на страницах «Фонтанки».