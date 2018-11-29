«Пришло время прикоснуться к истокам классического хоккея». Павел Дацюк пригласил на хоккейную «классику» на арене «Зенита»

Нападающий хоккейного клуба СКА и сборной России Павел Дацюк пригласил болельщиков на матчи зимней «классики», которые пройдут 16 и 22 декабря на арене «Санкт-Петербург». Ожидается, что в рамках этих игр будет установлен рекорд Европы по посещаемости хоккейных матчей, который составляет 77 803 зрителя.

«Хоккей навсегда стал частью моей жизни, частью меня. Но что стояло у истоков нашего спорта? Каким был тот, классический хоккей? История нашей игры начиналась на открытых площадках, и каждый матч становился легендарным. Это была эпоха великих людей и великих побед. Пришло время прикоснуться к истокам классического хоккея. Идем на классику. Идем на рекорд», – сказал Дацюк.

Напомним, 16 декабря на домашней арене футбольного клуба «Зенит» на Крестовском острове пройдет матч Кубка Первого канала по хоккею Россия — Финляндия. 22 декабря, в день рождения отечественного хоккея, на том же стадионе состоится встреча в рамках регулярного чемпионата КХЛ СКА — ЦСКА. Вместимость арены на этих играх будет увеличена до 78 тысяч зрителей. Таким образом, будет сделана попытка побить рекорд Европы по посещаемости хоккейных матчей. Текущее достижение (77 803) было установлено 7 мая 2010 года во время матча чемпионата мира Германия — США (2:1) на «Фельтинс-Арене».