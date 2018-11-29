От пылесоса до электромобиля. Из какого сора рождается премиум

Британский производитель пылесосов, фенов и домашних вентиляторов Dyson объявил, что намерен взяться за электромобили.

Кадр из видео в YouTube

Выпуск машин, скорее всего, будет налажен в Сингапуре, там же, где собираются пылесосы. Этот факт можно было бы счесть курьёзом или прихотью удачливого бизнесмена, если бы он не указывал на поистине тектонические сдвиги, которые происходят в автомобильной индустрии прямо на наших глазах.

Кто во всем виноват

Faraday Future, Lucid Motors, Link&Co, SF Motors — вероятно, вы слышали эти имена и еще услышите. А может быть, они канут в историю, оставшись таким же анекдотом, как и «автомобили от изготовителя пылесосов».

Тот же Volkswagen когда-то был зеленым новичком на рынке, где уже царили Mercedes, Ford и Rеnault. Потом появились странные японцы, которые начали с копирования американцев. «Старожилы» тогда не почувствовали угрозы, ведь поначалу дешевые японские микролитражки не отличались ни качеством, ни оригинальностью и особой популярностью не пользовались. Затем на рынок вышел южнокорейский Hyindai, который начал с того, что пригласил британцев и итальянцев в качестве инженеров и дизайнеров для своих автомобилей. Европейцы с недоумением смотрели на эти машины, созданные под девизом «все то же, что у других, но только дешевле».

Теперь Toyota – крупнейший автопроизводитель в мире как по количеству автомобилей в штуках, так и по рыночной стоимости компании в миллиардах долларов. Hyindai стоит на третьем месте по объему производства, правда, в миллиардах долларов сильно дешевле.

Сегодня же, как известно, во всем виноват Илон Маск. Самопиарщик, выскочка, дилетант, без пяти минут банкрот — кем только не считают его боссы «взрослых» концернов. Это под его руководством Tesla буквально взорвала автомобильную индустрию и за какие-то 15 лет проделала путь от маленького стартапа до четвертой по стоимости компании в автопроме, и теперь она стоит дороже BMW, Nissan, GM, Ford и FiatChrysler. При этом у Tesla всего три модели и сто тысяч машин в год (за 2017 год) против миллионных тиражей и десятков моделей у «взрослых».

Маск взял рынок штурмом не столько за счет массового выпуска уникального электрического автомобиля премиум-класса, способного подвинуть на плотном рынке своих бензиновых соперников. Маск услышал совет Стива Джобса — по примеру Apple он создал собственную экосистему и эффективно распространяет ее по всему миру.

И вот еще что. Маск сделал то, что никогда не сделал бы Джобс. В 2014 году он объявил, что отныне все патенты Tesla становятся абсолютно бесплатными для всех, кто пожелает производить электрокары. Этот рискованный шаг впоследствии вызвал гнев самого Уоррена Баффета, крупнейшего в мире инвестора, и забавную заочную перепалку двух известнейших бизнесменов Америки, которая чуть не привела Маска в кондитерский бизнес.

Пример Tesla оказался заразителен, тем более что Маск открыл почти все козыри — бери бесплатно и делай. Однако в случае с Tesla, похоже, повторяется история iPhone: все технологии были известны и до того, но только соединившись вместе, они дали продукт нового качества. И изменили рынок навсегда, заставив конкурентов соревноваться в выпуске очередных «убийц iPhone». Так же и теперь: кто бы ни брался за выпуск электромобиля, он просто вынужден конкурировать именно с Tesla, а не с тем же Nissan Leaf.

Пять стадий принятия неизбежности перехода на электричество

Реакция «взрослого» автопрома на появление первого серийного электромобиля, не только способного на равных конкурировать с бензиновыми собратьями, а во многом и превосходящего их, схожа с пятью стадиями принятия неизбежного, по доктору Элизабет Коблер-Росс. Все по классике: отрицание, гнев, торг, депрессия и принятие.

На самом деле изменения давно назревали, и катализатором стал пресловутый дизельгейт. Начавшись в Америке, скандал обухом ударил по всей автопромышленности, а не только по немецкой. Правда, похоже, именно он спас самодовольных германцев от вполне реального краха. По мнению экспертов Der Spiegel, классический автопром, и в первую очередь немецкий, закостенел, стал слишком самоуверенным и авторитарным и плохо воспринимал инновации. Под подозрения и проверки попали не только сам Volkswagen и его бренды Audi и Porsche, но также Mercedes, BMW и даже «американцы», в первую очередь Ford. Дизельгейт спровоцировал перетряску всей автоиндустрии, что, несомненно, пойдет ей на пользу.

Скандал с фальсификацией экологических тестов заставил коренным образом пересмотреть процедуру тестирования автомобилей, ввести новую систему тестирования Worldwide Harmonised Light Vehicle Test Procedure (WLTP), в том числе в реальных условиях, и так ужесточить экологические нормы, что это может привести к полному исчезновению сначала дизелей, а затем и вообще двигателей внутреннего сгорания (ДВС). Евросоюз, судя по всему, в ближайшее время примет очень жесткую программу сокращения вредных выбросов на 45 процентов к 2035 году, с перспективой полного запрета ДВС к 2040 году. Эксперты из Немецкого центра авиации и космонавтики (DLR) считают, что и этого недостаточно. Чтобы выполнить хотя бы условия Парижского соглашения по климату 2015 года и удержать температуру на нашей планете в предусмотренных этим соглашением рамках, необходимо не позднее 2028 года полностью прекратить продажи не только бензиновых и дизельных, но даже гибридных автомобилей, говорится в докладе DLR.

В США экологические нормы пока не такие жесткие позиции не перешли, да и президент Трамп, не верящий в Парижские соглашения, вроде как вот-вот изменит их в сторону послабления. Так сказать, в рамках борьбы с наследием Барака Обамы. Однако американская общественность все больше «голосует рублем», то есть долларом — и Tesla Model 3 сейчас продается лучше, чем четыре её основных конкурента вместе взятые.

Ветер дует с востока

Вы вряд ли что-то знаете об автомобиле BAIC EC3. А между тем это на данный момент самый продаваемый электромобиль в мире. Выпускается он на заводах Beijing Automotive Industry Holding Co и реализуется только на внутреннем рынке в Китае, а по продажам обогнал давнего лидера среди электромобилей Nissan Leaf. Но это не значит, что китайский автобизнес интересуется только собственным рынком, пусть и самым большим в мире.

Прошли те времена, когда автомобили из Поднебесной считались массовым ширпотребом сомнительного качества, не набирающим на тестах по безопасности ни одной звезды. Сегодня китайский автопром всеми правдами (совместные разработки, совместное производство, прямая покупка брендов и технологий) и неправдами (нахальным копированием) пробивается все выше и выше. Так, китайцы купили «легковое» отделение Volvo и теперь на базе шведских разработок создают собственный премиум-бренд, ориентированный в первую очередь на Европу — Link &Co. Бывший Saab, ныне также принадлежащий китайцам, обещает выпускать только электрические автомобили на базе Saab 9-3. Основатель Tesla Мартин Эберхард разрабатывает электромобили для калифорнийской компании SF Motors, принадлежащей Socon Industry Group из города Чунцин. Это лишь несколько проектов, и только в премиум-сегменте. На массовом рынке возрастающее присутствие автопрома из Поднебесной еще более заметно.

Однако не китайские бренды произвели сенсацию на последнем Парижском автосалоне. Сюрпризом для публики оказались премиальные седан и кроссовер вьетнамской марки Vinfast, собирающейся активно выходить на мировые рынки, в первую очередь в Старый Свет. Помощь в создании машин вьетнамцам оказала ни много ни мало сама BMW, так что амбиции у восточноазиатского автопрома, видимо, серьезные. Более того, в Париже было заявлено, что в производственной программе Vinfast запланирован выпуск и электромобилей, и электроскутеров.

Не хотят оставаться в стороне и другие восточные страны. Таких же сюрпризов, какой преподнесли в Париже вьетнамцы, можно ждать и от Индии, и от Ирана. Так было уже не раз: новые продукты и новые технологии порождают новых лидеров индустрии. Например, традиционное доминирование Nokia и Ericsson быстро подорвали не только Apple, но и Samsung c LG, за которыми последовали HTC и так далее. То же произошло и на рынке фотоаппаратуры, где с внедрением «цифры» утратили «двуполию» Nikon и Canon, уступив значительную часть рынка Sony, Parasonic и тому же Samsung.

Такова логика инноваций. Пока гиганты вроде VW, BMW или GM размышляют, сколько они будут производить электромобилей к 2025 году, пока неторопливо ворочается их бюрократическая машина, составляющая «стратегические планы», место на пока еще не очень заполненном рынке могут занять новички-стартаперы, путь которым прямо указал «выскочка» Илон Маск. И возможно, уже через несколько лет ваш сосед по лестничной площадке пересядет на электрокар от вентиляторного завода Dyson.

Матвей Циклистов,

«Фонтанка.ру»