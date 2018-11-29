В столице задержан замначальника Московской областной таможни за взятку в 11 миллионов

Заместитель начальника Московской областной таможни задержан в столице 29 ноября. Об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета России.

В отношении руководителя возбуждено уголовное дело по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере). По версии следствия, заместитель начальника Московской областной таможни ФТС России получил взятку в виде бумаг на сумму 11 миллионов рублей. За это он якобы пообещал не проводить проверку в отношении одной компании.

Имя задержанного в СК не называют, Рен-ТВ сообщает, что речь идет о полковнике таможенной службы Денисе Руденко. На официальном сайте таможни в разделе "Руководство" действительно есть такие имя и фамилия.

В настоящее время следователи собирают дополнительные доказательства. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании меры пресечения.