Проигравший кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе отказался признавать итоги выборов

Кандидат в президенты Грузии Григол Вашадзе, представлявший на выборах оппозицию и проигравший Саломе Зурабишвили во втором туре 25 октября, отказался признавать результаты гонки.

29 ноября Вашадзе заявил своим сторонникам, что представляемое им оппозиционное объединение «Сила в единстве» требует проведения досрочных парламентских выборов. Об этом сообщает «Медуза» со ссылкой на «Интерфакс».

В четверг утром Центризбирком Грузии огласил результаты президентских выборов, когда все голоса были посчитаны. Победа досталась Саломе Зурабишвили. Григол Вашадзе отстал от неё почти на 20%.

Отметим, Зурабишвили шла на выборы как независимый кандидат, однако её поддержала партия власти «Грузинская мечта». Вашадзе является членом бывшей правящей партии «Единое национальное движение» и представителем объединенной оппозиции «Сила в единстве». Его считают сторонником бывшего президента страны Михаила Саакашвили, а в случае победы Вашадзе эксперты прогнозировали проблемы в отношениях с Россией.