СМИ: Череда запретов концертов вызвана расследованием взрыва в Архангельске и массового убийства в Керчи
После расстрела в керченском колледже и самоподрыва анархиста в ФСБ Архангельска правоохранительные органы начали изучать аккаунты подростков в соцсетях и их музыкальные предпочтения. Именно это и могло привести к запретам концертов исполнителей, популярных у молодежи, пишет 29 ноября Znak.com со ссылкой на свои источники.
По сведениям издания, за отменой концертов стоят Центр «Э» МВД и ФСБ. Именно эти ведомства после событий в Архангельске начали проверять аккаунты подростков, которые связаны с левым и анархистским движением. А после трагедии в Керчи силовиков интересуют группы в соцсетях, посвященные «колумбайнам».
«Помимо вопроса установления личности таких подростков, изучают их интересы, в том числе, какие треки они размещают на страницах. По итогам анализа совпадения таких треков на страницах агрессивных подростков левого, анархистского и агрессивного толка и был составлен неформальный список артистов, чьи песни подлежат проверке на экстремизм и чьи крупные концерты нежелательны», – пишет Znak.com.
Отметим, это не первое сообщение о так называемом «черном списке исполнителей». Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков уже рассказывал, что, по его информации, перечень исполнителей и указание блокировать их выступления в регионах России якобы спускаются из центрального аппарата ФСБ России.
Ранее в Новосибирске, Перми, Саратове, Волгограде, Иванове, Ярославле, Вологде и других городах были сорваны выступления популярных исполнителей, среди которых Элджей, Хаски, IC3PEAK и «Френдзона».
Справка:
Напомним, что 17 октября восемнадцатилетний студент 4-го курса Владислав Росляков пришел в Керченский политехнический колледж на улице Войкова с помповым ружьем и самодельными бомбами. Одну он, по предварительным данным, привел в действие в столовой и устроил стрельбу на первом и втором этажах. Его тело нашли в библиотеке. По последним данным, количество жертв бойни в Керчи достигло 21 человека, включая самого стрелка, кроме того, 53 человека получили ранения.
31 октября в Архангельске в 8:52 утра у здания ФСБ прогремел взрыв. По версии следствия, самоподрыв устроил 17-летний студент-анархист. Следственный комитет возбудил уголовное дело по статье «Теракт». В результате взрыва погиб только сам нападавший, пострадали трое сотрудников регионального УФСБ.