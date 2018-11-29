СМИ: Череда запретов концертов вызвана расследованием взрыва в Архангельске и массового убийства в Керчи

После расстрела в керченском колледже и самоподрыва анархиста в ФСБ Архангельска правоохранительные органы начали изучать аккаунты подростков в соцсетях и их музыкальные предпочтения. Именно это и могло привести к запретам концертов исполнителей, популярных у молодежи, пишет 29 ноября Znak.com со ссылкой на свои источники.

По сведениям издания, за отменой концертов стоят Центр «Э» МВД и ФСБ. Именно эти ведомства после событий в Архангельске начали проверять аккаунты подростков, которые связаны с левым и анархистским движением. А после трагедии в Керчи силовиков интересуют группы в соцсетях, посвященные «колумбайнам».

«Помимо вопроса установления личности таких подростков, изучают их интересы, в том числе, какие треки они размещают на страницах. По итогам анализа совпадения таких треков на страницах агрессивных подростков левого, анархистского и агрессивного толка и был составлен неформальный список артистов, чьи песни подлежат проверке на экстремизм и чьи крупные концерты нежелательны», – пишет Znak.com.

Отметим, это не первое сообщение о так называемом «черном списке исполнителей». Глава международной правозащитной группы «Агора» Павел Чиков уже рассказывал, что, по его информации, перечень исполнителей и указание блокировать их выступления в регионах России якобы спускаются из центрального аппарата ФСБ России.

Ранее в Новосибирске, Перми, Саратове, Волгограде, Иванове, Ярославле, Вологде и других городах были сорваны выступления популярных исполнителей, среди которых Элджей, Хаски, IC3PEAK и «Френдзона».