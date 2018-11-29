Американцы подсчитали ДТП с электросамокатами и назвали причины

С электрическими самокатами и скутерами связан рост числа травм, сообщает 29 ноября CBS.

Сервис проката электроскутеров становится все более популярным по обе стороны Атлантического океана. Считается, что это экологичный, быстрый, дешевый и безопасный способ передвижения в условиях большого города. Однако, по сообщениям CBS, на самом деле электросамокаты становятся причиной все большего числа серьезных повреждений, включая переломы и сотрясения мозга.

Причин много. Это столкновения и с автомобилями, в том числе выезжавшими со стоянки, и с пешеходами, и с препятствиями. Иногда к травмам приводят неисправности самого самоката, поскольку прокатная техника подвергается жесткой ежедневной эксплуатации и уследить за несколькими сотнями машин технической службе сложно.

Часто в таких ДТП виноваты сами ездоки. Одно дело, когда вы покупаете электросамокат, и продавец не только снабжает вас печатной инструкцией, но и знакомит с азами вождения. И совсем другое, когда клиент берет самокат на пару часов, будучи уверенным, что уж с таким простым видом транспорта, не требующим даже наличия водительских прав, он справится легко.

Неофициальная статистика, собранная CBS, говорит от тысячах несчастных случаев только в США, где сервис шеринга электроскутеров популярен во многих крупных городах на юге, особенно в Сан-Франсиско и Лос-Анджелесе. Число таких инцидентов растет, несмотря на то, что компании, представляющие услуги проката, в курсе проблемы и предпринимают усилия для снижения травматизма.

Представитель одной из самых крупных прокатных компаний Lime уверил CBS: «Безопасность невероятно важна для нас, и мы постоянно обучаем наших пользователей», также сообщил, что разрабатываются «новые инструменты для повышения безопасности и предотвращения несчастных случаев», однако не уточнил, о каких именно инструментах идет речь.

Рынок шеринга электроскутеров, электровелосипедов и электрических скейтбордов непрерывно растет. Крупнейшими игроками остаются американские Bird и Lime. Некоторые компании открыли это направление в дополнение к прокату автомобилей, например Lyft и Uber Jump. В США прокат электросамоката стоит 1 доллар, плюс 15 центов за каждую минуту поездки.