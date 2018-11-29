Немецкие компании на российском рынке чувствуют себя увереннее финских

Немецкий бизнес в России стабилен, и при этом предприниматели из Германии смотрят на рыночную ситуацию более оптимистично, нежели их финские коллеги. Об этом в рамках "круглого стола" «Фонтанки» «Лидеры финского бизнеса-2018» заявила генеральный директор Центра информации немецкой экономики СПб Российско-Германской внешнеторговой палаты Елена Иевлева.

Более двух третей немецких компаний в России, согласно опросу, проведённому в марте 2018 года, смотрят на перспективы развития российской экономики положительно. Примерно каждая пятая ожидает стагнации. Для сравнения: во время весеннего опроса топ-менеджеров финского бизнеса на рост надеялись меньше половины, причём после санкций США ожидания ухудшились.

Каждая вторая компания с немецким капиталом заявила о росте в пределах 50% в 2017 году, а каждая пятая — об обороте на уровне предыдущего года, однако в 2018 году большинство (около 65%) всё же отказались от инвестиций. Объём запланированных вложений 30 компаний в 2018 году составил 473 млн евро. Накопленный портфель прямых инвестиций из Германии в Россию составил к 2018 году 16,5 млрд евро. Для сравнения: у Финляндии показатель оценивается в 12 – 15 млрд евро, хотя предприятий с финским капиталом в РФ в разы меньше — около 900.

Основными недостатками российского рынка, по мнению немецких компаний, являются отсутствие финансирования, инфраструктуры и поддержки со стороны администрации. Среди самых ценных преимуществ практически все отмечают рыночный потенциал. Привлекательными факторами немцы также считают наличие спроса благодаря модернизации и диверсификации в свете новых экономических программ правительства и, соответственно, перспективы прибыли.

Самыми крупными инвесторами в российское производство в 2017 — 2018 годах стали автомобильные концерны и машиностроительные предприятия. По словам эксперта, рынок автомобилестроения оживляется. Так, Daimler инвестировал 250 млн евро в производство Mercedes в Подмосковье, Volkswagen – 477 млн евро в расширение производства и в завод внедорожников в Калуге. По данным Союза машиностроителей Германии, Россия является девятым по значимости рынком для Германии.

«Если смотреть на то, как изменился торговый оборот между странами в 2017 и 2018 годах, мы можем сказать, что как импорт, так и экспорт выросли на 23 – 25%. Картина по торговле оптимистичная. По обороту мы приближаемся к докризисным цифрам», – сказала 29 ноября Иевлева.

На российском рынке работает около 5000 компаний с немецким капиталом, они представлены почти во всех регионах РФ, при этом 650 ведут свою деятельность в Санкт-Петербурге. Для сравнения: число немецких компаний в 2013 году составляло 6,2 тысячи. Такое сокращение можно объяснить не только ослаблением экономической ситуации, но и тем, что многие компании имели в России лишь представительства, некоммерческие структуры и отказались от них после новых требований к регистрации в РФ. Как отметила Иевлева, немецкий бизнес лидирует среди других стран по проектам локализации в РФ.

«Для кого-то требование локализации — препятствие, а для кого-то шанс занять свою нишу», – отметила представитель Российско-Германской внешнеторговой палаты.

Полные итоги исследования «Самые влиятельные финские компании в России-2018» представлены в спецпроекте «Финский бизнес-2018. В ожидании новых героев» и в одноименной рубрике на страницах «Фонтанки».

Партнеры проекта:

Компания «ЮИТ Санкт-Петербург»

Финско-Российская торговая палата (ФРТП)

Baker McKenzie