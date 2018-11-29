Причиной эвакуации Дома книги на Невском стало анонимное сообщение о бомбе. Специалисты ничего не нашли

Дом книги на Невском проспекте стал целью телефонного террориста. По информации «Фонтанки», посетители исторического здания были эвакуированы из-за анонимного сообщения о бомбе вечером 29 ноября. Всего на улицу вывели около 150 человек.

Как сообщили «Фонтанке» в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти, специалисты осмотрели здание, но ничего подозрительного не нашли. Людей запустили обратно.

Ранее читатели издания сообщили, что Дом книги эвакуируют, и прислали фото, на которых видны машины пожарных и ОМОНа.