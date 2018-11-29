Маршрутка протаранила мусоровоз в Москве. Пострадали 10 человек, ребенок вылетел через лобовое стекло

Следственный комитет начал доследственную проверку по факту ДТП с маршруткой и мусоровозом в Некрасовке (Москва), сообщается 29 ноября на сайте столичного ГСУ СК.

В сообщении говорится о пяти пострадавших. По данным агентства «Москва», в аварии пострадали десять человек, в том числе трое детей в возрасте 10, 12 лет и одного года.

По предварительной версии, 29 ноября около 13:15 водитель микроавтобуса «Мерседес Спринтер», следовавший по маршруту Некрасовка – Новокосино, столкнулся с грузовиком (по разным данным, MAN или "МАЗ") на 2-й Вольской улице, 26. Изначально СМИ сообщали о четверых пострадавших, затем о восьми, а кто-то даже об 11.

Раненые госпитализированы, в том числе одна женщина с помощью вертолёта, угрозы для их жизней нет. В пресс-службе столичного департамента здравоохранения агентству сообщили, что состояние пострадавших оценивается как средней степени тяжести и удовлетворительное.

Всего в салоне, по данным СМИ, было 15 пассажиров. Очевидцы рассказывали, что годовалый малыш от удара пролетел через весь салон и выпал наружу через лобовое стекло, одна женщина получила тяжёлые травмы головы, другой пассажир – открытую рану ноги.

Видео: YouTube/Россия 24

На месте ДТП произошёл разлив топлива на площади 3 квадратных метра, отмечает агентство «Москва».

«В рамках проверки будет решен вопрос о наличии либо отсутствии признаков преступления, предусмотренного ст. 238 УК РФ (выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности). Будет дана соответствующая правовая оценка действиям должностных лиц, отвечающих за качество предоставления услуг по перевозке пассажиров. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – отмечается в сообщении СК.