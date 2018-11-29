Первый шестиполосный участок трассы в Финляндию официально откроют в начале декабря

Отрезок автомагистрали А181 «Скандинавия» от Петербурга до поселка Огоньки в Ленобласти официально откроется в первых числах декабря. В частности, будет запущен участок с 52-го по 65 км трассы. Эту информацию «Фонтанке» 29 ноября официально подтвердили в УпрДор «Северо-Запад».

По соглашению с компанией «ВАД», которая расширяет дорогу с двух до шести полос, работы на участке трассы с 47-го по 65 км должны были завершиться только к октябрю 2019 года. Первоначально строители хотели открыть трассу в конце октября 2018 года, но не успели закончить работы по обеспечению безопасности движения. Стоимость реконструкции первого участка трассы А-181 «Скандинавия» составляет 10,9 млрд рублей. Работы на магистрали разбиты на 5 этапов и продлятся до 2028 года. Общая стоимость расширения дороги к финской границе составляет 90 млрд рублей.

Компания «ВАД», с которой также был заключен контракт стоимостью 689 млн рублей на подготовку территории строительства, уже приступила к работам на первом отрезке второго участка «Скандинавии», с 65-го по 100 км. По плану реконструкция второго участка закончится к 2021 году и обойдется федеральному бюджету в 17,8 млрд рублей.