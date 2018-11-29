Украинские пограничники будут пускать в Крым только соотечественников
Только украинцы смогут попасть в Крым через административную границу с Россией. Об этом сообщили в Украинской пограничной службе 29 ноября.
«Что касается админграницы, то ее можно будет пересечь исключительно по украинским документам. Это в направлении Крыма», – цитирует руководителя пресс-службы Госпогранслужбы Андрея Демченко агентство «Интерфакс-Украина».
Таким образом, все иностранные граждане, въехавшие на полуостров, смогут беспрепятственно его покинуть, а вот попасть в Крым через Украину не смогут до отмены военного положения.
При этом Демченко отметил, что основания для недопуска иностранных граждан на «временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей» пока нет.
Ранее в четверг президент Украины Пётр Порошенко заявил, что без ограничений для россиян на фоне введения военного положения не обойдётся.
Справка:
Вечером 26 ноября Верховная рада утвердила введение военного положения в областях Украины, граничащих с Россией и Приднестровьем. Введение военного положения вызвано российско-украинским конфликтом в Керченском проливе.
25 ноября военные корабли «Бердянск», «Никополь» и «Яны Капу» без разрешения вошли в территориальные воды России. Военно-морские силы Украины утверждали, что переход из Одессы в Мариуполь был плановым, и Москву должным образом уведомили. Больше десяти часов корабли находились недалеко от Крымского моста. Ситуация закончилась силовым противостоянием, пограничники открыли огонь по нарушителям, задержали корабли и отправили в порт Керчи. Сообщалось о трех раненых украинских моряках, их жизни ничего не угрожает. Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст.322 (незаконное пересечение госграницы). Все находившиеся на украинских судах арестованы.