Украинские пограничники будут пускать в Крым только соотечественников

Только украинцы смогут попасть в Крым через административную границу с Россией. Об этом сообщили в Украинской пограничной службе 29 ноября.

«Что касается админграницы, то ее можно будет пересечь исключительно по украинским документам. Это в направлении Крыма», – цитирует руководителя пресс-службы Госпогранслужбы Андрея Демченко агентство «Интерфакс-Украина».

Таким образом, все иностранные граждане, въехавшие на полуостров, смогут беспрепятственно его покинуть, а вот попасть в Крым через Украину не смогут до отмены военного положения.

При этом Демченко отметил, что основания для недопуска иностранных граждан на «временно оккупированные территории Донецкой и Луганской областей» пока нет.

Ранее в четверг президент Украины Пётр Порошенко заявил, что без ограничений для россиян на фоне введения военного положения не обойдётся.