«Умело расходовать деньги — искусство». Беглов процитировал еврейского писателя, говоря о сокращении дефицита бюджета Петербурга

Дефицит бюджета Петербурга в 2018 году не превысит 9 миллиардов рублей. Об этом заявил председатель комитета по финансам Алексей Корабельников на заседании правительства 29 ноября.

Вопрос о бюджете не предполагался изначально в повестке заседания. Обсудить его предложил врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Вызванный им к трибуне Корабельников сообщил, что по итогам 2018 года дефицит бюджета не превысит 9 млрд рублей (в первоначальном варианте документа, утверждённого осенью 2017 года, дефицит составлял 52,9 млрд рублей). Также чиновник сообщил, что в январе 2019 года ожидается кассовый разрыв, который планируется погасить за счёт краткосрочного кредита. При этом неисполнение бюджета также планируется в районе 9 млрд рублей. Больше всего не смогли освоить комитеты по развитию транспортной инфаструктуры и по строительству.

Врио губернатора Александр Беглов пожурил чиновников за работу.

«Мы с Михаилом Мокрецовом сделали оптимизацию за это время, сократив дефицит с 35 до 9 млрд. Но я хочу сказать, что в этом зале поменялся лишь один человек. Призывы — это хорошо, но я жду конкретных предложений. Нам нужно научиться работать в современных условиях. Должны быть переформатированы расходы и доходы, нам нужно сделать бюджет развития», – заявил Беглов.

До 15 февраля 2019 года, до следующей корректировки бюджета, он поручил провести аудит адресной инвестиционной программы и закупок города, оценить качество проектной документации, а также составить прогноз относительно увеличения собираемости налогов – налога на прибыль организаций, НДФЛ и акцизов.

«Знаете, кто такой? Он говорил, что нажить много денег — храбрость, сохранить их — мудрость, а умело расходовать — искусство. Мы должны владеть искусством с вами», – заключил Беглов.

Отметим, процитировал врио губернатора немецкого писателя и поэта еврейского происхождения Бертольда Ауэрбаха, который жил в 19-м веке. Он известен несколькими крылатыми выражениями, среди которых есть и такое: «Только тот свободен, кто самостоятельно мыслит и не повторяет чужих слов, смысла которых он не понимает». Отметим, фраза Ауэрбаха о деньгах, которую вспомнил Беглов, встречается на многих сайтах в Интернете – в частности она входит в программу ЕГЭ по обществознанию.

Отметим, что на заседании правительства также выступила депутат петербургского ЗакСа Оксана Дмитриева. Она заявила, что, по ее информации, в предыдущие годы 20 млрд рублей были выведены из городского бюджета под покупку облигаций, и предложила Беглову провести аудит ежегодных финансовых остатков их использования. Помимо неё также вопросы намеревалась задать депутат от КПРФ Ирина Иванова, однако слова ей не дали.