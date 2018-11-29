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Лидеры финского бизнеса
29.11.2018 19:03
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«Фонтанка» назвала самые влиятельные финские компании в России

Интернет-газета «Фонтанка» представила результаты ежегодного исследования «Самые влиятельные финские компании в России-2018». Презентация проекта состоялась 29 ноября в «Доме Финляндии» с участием представителей администрации Санкт-Петербурга, консульства Финляндии и финского бизнеса.

Исследование «Самые влиятельные финские компании в России-2018» представляет собой рейтинг 30 крупнейших по выручке компаний из Суоми, работающих на российском рынке. Эти компании также являются главными инвесторами и представляют основные отрасли, которые развивает в России финский бизнес. Впервые при составлении списка самых влиятельных финских компаний была применена новая методика, учитывающая сумму количественных и качественных показателей.

«Фонтанка» назвала самые влиятельные финские компании в России

В этом году «Фонтанка» не только рассказала о выводах исследования, но и наградила самых успешных предпринимателей.

«Фонтанка» назвала самые влиятельные финские компании в России

Так, энергетическая компания Fortum стала «Лидером финского бизнеса в России» в общем индексе влиятельности, а также получила награду в номинации «Лидер финского бизнеса в России» (производители)». «Лидером финского бизнеса» среди ретейлеров стала компания Neste, вырвавшаяся вперед после ухода Kesko. Среди девелоперов, подрядных строителей и владельцев недвижимости награду, как и в прошлом году, получила YIT, которая упрочила свои позиции после слияния с Lemminkainen. Лидерство среди дистрибьюторов и логистов также сохранила Itella (Posti).

Самой динамичной финской компанией в России оказалась компания Outotec, поставщик технологий для горно-обогатительной промышленности. Инвестором года – Wärtsilä, которая вложила 210 млн евро в покупку предприятия «Транзас» в 2018 году.

Также в 2018 году «Фонтанка» впервые вручила приз за специальные достижения. В этой номинации компании могли представить успешные кейсы в области экологии, инновации и корпоративной культуры. Экспертный совет в лице руководителей ФРТП, East Office и редакции «Фонтанки» присудил победу компаниям Fortum (инвестиции в возобновляемые источники энергии – ветропарки и солнечные электростанции), Fazer (проект по переработке отходов и уменьшения воздействия на окружающую среду) и Nokian Tyres (организация централизованного процесса утилизации шин).

Полные итоги исследования «Самые влиятельные финские компании в России-2018» представлены в спецпроекте «Финский бизнес-2018. В ожидании новых героев» и в одноименной рубрике на страницах «Фонтанки».

Партнеры проекта:
Компания «ЮИТ Санкт-Петербург»
Финско-Российская торговая палата (ФРТП)
Baker McKenzie


© Фонтанка.Ру

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