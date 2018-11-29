«Образцовый квартал 3» готов к новоселью

На полгода раньше запланированного срока компания застройщик «Терминал-Ресурс» сдает третий «Образцовый квартал». Малоэтажный жилой комплекс повышенной комфортности готов распахнуть свои двери новоселам

ООО «Терминал-Ресурс»

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» уже длительное время специализируется на строительстве комфортного малоэтажного жилья как в Пушкине, так и в Пушкинском районе. Он привлекателен не только знаменитыми на весь мир дворцовыми ансамблями, но и аккуратными малоэтажными домами, красивыми природными ландшафтами, небольшой плотностью населения, единой социальной средой.

Авторы проекта комплексной застройки территории «На Царскосельских холмах» продолжают традиции Царского села. Большая часть нового микрорайона отдана именно под малоэтажное строительство, где особое внимание уделяют большому расстоянию между корпусами, щедрому озеленению. Застройщик также заботится о благоустройстве придомовой территории – внутри дворов строят спортивные и детские площадки, выкладывают пешеходные дорожки, зоны отдыха, оснащают скамейками и малыми архитектурными формами. Главной целью благоустройства территории «Терминал-Ресурс» считает создание комфортной среды для жизни и отдыха.

ООО «Терминал-Ресурс»

В наше время одним из главных факторов при выборе квартиры является транспортная доступность. Новоселы «Образцового квартала 3» могут довольно быстро добраться в любую точку Петербурга и Ленинградской области по Петербургскому, Киевскому, Пулковскому шоссе, Витебскому проспекту и кольцевой автодороге. Путь до метро «Московская» или «Купчино» займет 15-25 минут.

Кроме того, на территории проекта в 2019 году РЖД планирует построить железнодорожную станцию (направление «Санкт-Петербург–Луга»). Она позволит жителям добираться до Балтийского вокзала и метро «Балтийская» всего за 25 минут.

ЖК «Образцовый квартал 3» состоит из трёх четырёхэтажных корпусов, образующих внутреннее пространство с детской площадкой, достаточным количеством парковочных мест, заглубленными в землю контейнерами для мусора.

ООО «Терминал-Ресурс»

В малоэтажном «Образцовом квартале 3» всего 168 квартир, при этом на любой этаж можно подняться на малошумном лифте Schindler – значит не придется идти по лестнице с пакетами или коляской.

Застройщик ООО «Терминал-Ресурс» предугадал желания и прихоти покупателей. Повышенный комфорт, атмосфера загородной жизни с удачным местоположением, просторные комнаты с трехметровыми потолками и "умное" распределение пространства, где можно воплотить самые смелые фантазии в дизайне интерьера. Вам не придется ограничивать себя, выбирая лишь самую функциональную мебель или только светлые тона, как это обычно происходит на ограниченной площади.

Во всех квартирах вместо радиаторов теплые полы, которые в любое время года поддерживают приятную температуру в комнатах. А автономные котельные помогут забыть о летних отключениях горячей воды. На верхних этажах можно установить камин, а окна с эркерами сделают комнаты светлее и просторнее. И квартира, и окружающая среда принесут новоселам одно удовольствие.

ООО «Терминал-Ресурс»

Покупатели приобретают квартиры в «Образцовых кварталах» для своей семьи, а не для сдачи в аренду. Дома полностью построены, идет завершающий этап ввода в эксплуатацию. Совсем скоро квартиры будут переданы в собственность, и квартал заживёт своей жизнью. Сейчас есть возможность приобрести готовую квартиру по цене строящейся и получить приятные бонусы до конца года от застройщика. *

*Сроки проведения акции с 01.12.2018 по 31.12.2018 г. Организатор акции ООО "Терминал-Ресурс, ОГРН 1147847391834, ИНН 7820338713, юр. адрес г. Санкт-Петербург, п. Шушары, Пулковское, ул. Кокколевская дом 1 лит А. Подробнее об организаторе акции, условиях и порядке ее проведения на сайте www.ok3.naholmah.ru/discount и по телефону 719-19-19

Справка о компании ООО «Терминал-Ресурс»

Жилой квартал "Образцовый квартал", Жилой квартал "Образцовый квартал 2", Жилой квартал "Образцовый квартал 3", Жилой квартал "Образцовый квартал 4", Жилой квартал "Образцовый квартал 5" – Застройщик ООО "Терминал-Ресурс", проектные декларации на сайте www.devcent.ru/dokumentacziya