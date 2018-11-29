На модернизацию транспортной инфраструктуры Петербурга стоимостью 445 млрд рублей Смольный намерен привлечь федеральное софинансирование

Общая стоимость петербургских мероприятий, которые могут попасть в Комплексный план модернизации и расширения магистральной инфраструктуры, составляет 445 млрд рублей. 37% из них может дать федеральный бюджет.

Как сообщает аппарат губернатора, 28 ноября в ходе рабочей встречи этот вопрос обсудили глава правительства России Дмитрий Медведев и врио губернатора Петербурга Александр Беглов. Речь шла о создании новых объектов, позволяющих городу достичь целевых показателей, предусмотренных указом президента РФ от 7 мая, а также национальным проектом «Безопасные и качественные автомобильные дороги».

В списке примерно 20 объектов, в Комплексный план модернизации с высокой вероятностью могут быть включены реконструкция путепроводной развязки с подключением Кронштадта к комплексу защитных сооружений и КАД; строительство магистрали М-49 на участке от Приморского шоссе до развязки с ЗСД со строительством путепроводной развязки через железнодорожные пути Сестрорецкого направления и подключением к Приморскому шоссе; участок Суздальского пр. от дороги на Каменку до Планерной ул.; транспортная развязка на пересечении Московского шоссе и Дунайского проспекта.

Кроме того, в перечне мероприятий присутствуют реконструкция автомобильной дороги М-10 «Россия», автодороги М-11 «Нарва» от ж/д станции Лигово до г. Красное Село, реконструкция путепровода на пр. Энгельса и участка проспекта Энгельса от ул. Михаила Дудина до КАД, ВСД, путепровода в створе ул. Юннатов и другие объекты.

Александр Беглов также сообщает, что город рассчитывает на помощь правительства России и ПАО «Газпром» в создании магистрали М-32 до Приморского шоссе с путепроводом через ж/д пути, подземного пешеходного перехода к железнодорожной станции Лахта и реконструкции Приморского шоссе.

Федеральная поддержка требуется также для организации внутригородского пассажирского железнодорожного движения и ускоренного создания ТЛЦ «Бронка» (стоимость 12,3 млрд рублей).