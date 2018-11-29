Суд признал недействительными тарифы, которые Смольный установил для ТГК-1

Санкт-Петербургский городской суд удовлетворил иск ПАО «ТГК №1» и признал недействующими те тарифы на тепло, которые Смольный установил для предприятия. Это же относится к установлению расхода удельного топлива — комитет не учел перехода на физический метод расчета.

О решении 29 ноября сообщает объединенная пресс-служба судов по Петербургу. Цифры, которые признаны недействующими, указаны в распоряжении комитета от 26 июля 2018 года и устанавливают тарифы с 1 августа.

Ранее «Фонтанка» подробно описывала тарифную коллизию между Смольным и ТГК-1. Компания уведомила городское правительство о намерении перейти на физический метод расчета условного топлива на выработку различных видов энергии. Это означает, что себестоимость (а значит, и тариф) теплоэнергии растет, а электричества — снижается. Несмотря на это, город не учел изменений при установлении тарифов, ФАС потребовала это исправить. ТГК-1 и комитет по тарифам выясняют отношения в судах различных инстанций, Смольный высказал готовность начать учитывать переход на физический метод с 2019 года.

По данным ТГК-1, одномоментный переход на физический метод в 2016 году увеличил бы тариф на тепловую энергию на 10%; при плавном переходном периоде в 2016-м рост составил бы от 7% в первый год и до 3% в последующие. По мере того как вопрос откладывался, выпадающие доходы ресурсников увеличивались, составляя по 3 млрд рублей ежегодно.