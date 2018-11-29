Смольный демонтирует рекламные щиты на рынке «Юнона»

Комитет по печати и взаимодействию со СМИ демонтировал четыре рекламные конструкции на рынке «Юнона» на улице Маршала Казакова, 35. Как рассказал 29 ноября «Фонтанке» глава ведомства Сергей Серезлеев, чиновники пришли с проверкой на торговую площадку после жалоб жителей на портале «Наш Петербург».

По его словам, щиты, рекламные растяжки и световые вывески на стенах и крышах сооружений размещались без согласования с городом. Три из них убрал комитет, четвертую сняли сами предприниматели.

Рынок «Юнона» работает на улице Маршала Казакова с 1992 года. Оператором выступает ООО «Бизнес-Клуб «Юнона», принадлежащее предпринимателю Олегу Семенову. Выручка компании, по данным СПАРК, по итогам 2017 года составила 160 млн рублей.