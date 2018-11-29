Началось в России утро: как чиновники и Первый канал учат нас экономить

Первый канал рассказал россиянам, как экономить перед Новым годом. Среди советов: использовать мясо вместо колбасы и свечи - вместо электричества. За пару дней до этого вице-премьер Татьяна Голикова, насмотревшись все того же госканала, заявила, что за год можно сэкономить целый миллион — если бросить курить. Видимо, мы действительно начали жить лучше: в прошлом году Первый канал показывал, как в целях экономии можно питаться продуктами, найденными на помойке.

Виктор Бартенев/Интерпресс

«Фонтанка» собрала так или иначе исходящие от государства советы по сохранению бюджета. Портрет экономного россиянина получился устрашающий.

В передаче «Доброе утро» на Первом канале вышел сюжет о том, как сэкономить перед Новым годом, чтобы хватило и на еду, и на подарки. «У Васеневых с Подмосковья трое детей, в месяц только на продукты — 30 тысяч рублей. А еще подарки!» – ужасается ведущий. Действительно, ужас: если уже сейчас двое полугодовалых малышей и девица детсадовского возраста настолько прожорливы, то что будет через пару лет?

К спасению многодетной семьи срочно подключают маркетолога. Уже на входе в супермаркет он указывает непутевой матери на ошибки: не составила список, схватила огромную тележку вместо маленькой корзинки. Еще один лайфхак: не надо брать в магазин детей, они тащат в корзинку дорогую детскую еду. Мы бы еще добавили — и за обеденный стол их тоже не надо, экономить так экономить. Но маркетолог — не зверь, и ограничивается советами брать продукты с нижних полок, выбирать отечественное, покупать мясо вместо колбасы, а молочные бутылки доставать из самого дальнего ряда на витрине — туда продавцы прячут то, что посвежее. Одежду надо покупать в Интернете, стричься — по утрам в будни, елку украшать деревянными игрушками, а еще лучше печеньками: и поиграетесь, и погрызете.

Советов столичного эксперта авторам сюжета, видимо, показалось маловато. Пенсионерка из Краснодара рассказала, что чайник надо ставить на плиту раз в день, а кипяток хранить в термосе, стирать лучше ночью, а картошку таскать огромными мешками с оптовой базы.

Житель Владимира умывается по-английски, с пробкой, — молодежь может подумать плохо, но речь идет всего лишь о набранной в раковину воде. «Расход воды — в 5 раз меньше, чем без пробки», – сообщает телевизор. По вечерам находчивый джентльмен из Владимира живет при свечах: «Успокаивает нервы. Плюс экономия электричества».

А за пару дней до этого вице-премьер российского правительства по социальной политике Татьяна Голикова повеселила соцсети рассказом о том, как можно на ровном месте сэкономить миллион рублей всего лишь за год. Надо просто бросить курить. Сослалась чиновница все на тот же Первый канал и героя программы «Доброе утро». «В течение года или чуть больше, по-моему, он сэкономил миллион рублей просто в связи с тем, что перестал покупать сигареты», — сказала Голикова в интервью "Российской газете". Даже если год был високосный, выходит, что неизвестный спускал на сигареты 2739 рублей и 70 копеек в день. В "Твиттере" тут же отметили, что «он что-то не то курил».

На самом деле герой Первого канала, сэкономивший миллион, бросил курить еще 15 лет назад. То есть фактически этого сэкономленного миллиона у него никогда и не было. Но авторы сюжета уверенно заявляют, что мужчина «на эти деньги открыл музей и художественную мастерскую».

Не отстает от Первого канала партия «Единая Россия». Осенью 2018 года она выпустила брошюру «Экономим с умом!» в серии «Библиотека гражданско-правовых знаний». Открывает брошюру цитата главы Чувашии Михаила Игнатьева: «Путь к правовому государству начинается с повышения правовой культуры всего общества в целом...» и так далее. После — высказывание премьера Дмитрия Медведева о том, что энергоэффективность «при правильной организации работы» должна дать «очень значимый эффект».



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Автор: Портал органов власти Чувашской республики

Единороссы предлагают советы похитрее, чем показывали в телевизоре. Например, если вы забываете гасить свет, уходя из дома (это простое действие экономит по 10 – 15 рублей в месяц), квартиру надо оборудовать оптико-акустическими датчиками. Пыль на лампах надо иногда протирать — так можно сберечь еще 7−20 рублей. Если к электрическим конфоркам подобрать идеально совпадающие с ними по диаметру кастрюльки, «это дополнительно 2 – 3 рубля в месяц». Кастрюлька с выщербленным дном приводит к перерасходу электроэнергии на 40 – 60%, а это обойдется вам в 15 – 22 рубля в месяц. Темная посуда экономичнее светлой. Мыть ее, по мнению «Единой России», дешевле в посудомоечной машине — так что в целях экономии надо купить и ее. И еще хозяйке на заметку: «Выключайте плиту на несколько минут раньше, чем необходимо для полного приготовления блюда». В туалет надо поставить новый сливной бачок с двумя режимами слива — «по-маленькому» и «по-большому». Принимать душ, по мнению авторов брошюры, дешевле, чем лежать в ванне, на целых 12 рублей за одно омовение. «Если в семье из 4 челвоек два раза в неделю отказаться от ванны в пользу душа, то в год будет экономиться до 46 куб. м воды. А это 3200 рублей!» – рекомендует методичка.

Но это еще что! Весной прошлого года все тот же государственный канал выпустил еще более жесткий сюжет об экономии. В нем автор советовал россиянам использовать бесплатный вайфай в кафе («заказывать что-то не обязательно», экономия — минимум 200 рублей в месяц), добывать на сайте бесплатных объявлений велосипеды, которые кто-то отдает за так, и ездить на них, а не на метро (экономия — 2000 рублей в месяц), «обмениваться услугами» и искать еду в мусорных баках. Героями сюжета стали пара фриганов, Даниил и Арина. Они под камеру порылись на троих с корреспондентом в помойке и довольно быстро нашли там плюшку, завернутую в пищевую пленку. «Вот тебе и еда, смотри, плесени нет», – радостно отметил Даниил. «Ребята оба зарабатывают, но деньги тратят только на поездки и съем квартиры. Даже одежда, которая сейчас на них, — вся найденная или подаренная», – отметил корреспондент.

Следующие кадры еще более смелые. Массажист Юрий принимает вокалиста Вячеслава. «У мужчин — бартер. За час массажа – час занятий вокалом», – звучит за кадром. В финале сюжета автор честно признает, что «обойтись совсем без денег не получится, но, если постараться, можно сократить расходы раза в два, а то и больше».

На этом фоне как-то потерялся открытый еще в 2016 году Минфином портал о финансовой грамотности. К тому моменту правительство РФ, кстати, уже потратило на программы по этой самой грамотности среди населения $ 113 млн, или 3,488 млрд рублей по курсу на май 2010 года. Программа составлялась под руководством тогдашнего министра финансов Алексея Кудрина. Портал жив до сих пор и тоже предлагает советы, как сэкономить перед Новым годом. Покупать подарки, как и продукты, надо только по заранее составленному списку, причем лучше не в день зарплаты, когда, как говорил герой Василия Шукшина, «деньги жгут ляжку». Надо заранее узнать, что хотят получить ваши близкие на Новый год, и «не стремиться удивить дорогим подарком». Отдельный совет касается новогоднего стола — россиян призывают нарушить традицию и не нарезать салаты тазами. «На человека нужно не более 200 грамм салата и 250 грамм горячего блюда», – учит портал.

Сумма же всех «экономных» советов такова: Россия — это страна, где дети, едва научившись ходить, едят, как взрослые мужики, молодежь добывает булочки в мусорных баках, пенсионерки ведут ночной образ жизни, а днем способны утащить три мешка картошки за раз, мужское население курит то, не знаю что, на три тысячи рублей в день, а нервы успокаивает созерцанием открытого пламени.

Венера Галеева,

«Фонтанка.ру»