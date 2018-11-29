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Музеи Петербурга присоединятся к Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех»
Музеи Северной столицы примут участие во всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех», которая пройдёт 1 и 2 декабря. В этот день музеи-участники проведут мероприятия для посетителей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих.
В Петербурге акция пройдёт более чем в десяти музеях и одном театре. Свои программы представят: Русский музей, Музей истории Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость), Российский этнографический музей, Исаакиевский собор, музей-усадьба Г. Р. Державина и многие другие.
Посетителей ждут экскурсии, мастер-классы, квесты, кинопоказы, театральные и музыкальные представления. Все мероприятия будут проходить, учитывая особенности гостей – людей с ограниченными возможностями здоровья.
Кстати, к акции присоединился и Театр Эстрады имени Аркадия Райкина. Там для юных зрителей покажут спектакль «Рикки-Тикки-Тави». Его смогу посмотреть не только обычные зрители, но и слабослышащие ребята. «Для них синхронно с актёрами будет работать сурдопереводчик. Чтобы все знаки азбуки глухих были хорошо видны, будет поставлена специальная, не нарушающая ткань спектакля, подсветка, особым зрителям театра будут предоставлены лучшие места», – рассказали в театре.
О том, что приготовили музеи для петербуржцев, можно узнать на сайте акции «Музей для всех».
Справка:
«Музей для всех!» – это Всероссийская инклюзивная акция, в рамках которой музеи-участники со всей страны проводят мероприятия для посетителей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих. Задача акции — привлечь внимание широкой общественности к значимости равноправного участия всех людей в культурной жизни.
Впервые акция прошла 2 декабря 2017 года. В ней приняли участие более 250 музеев в сотне городов России от Калининграда до Владивостока, которые посетили тысячи людей с особенностями ментального и физического развития.
Проект реализован на средства гранта Санкт-Петербурга