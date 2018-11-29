Музеи Петербурга присоединятся к Всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех»

Музеи Северной столицы примут участие во всероссийской инклюзивной акции «Музей для всех», которая пройдёт 1 и 2 декабря. В этот день музеи-участники проведут мероприятия для посетителей с инвалидностью, их семей, друзей и всех желающих.

В Петербурге акция пройдёт более чем в десяти музеях и одном театре. Свои программы представят: Русский музей, Музей истории Санкт-Петербурга (Петропавловская крепость), Российский этнографический музей, Исаакиевский собор, музей-усадьба Г. Р. Державина и многие другие.

Посетителей ждут экскурсии, мастер-классы, квесты, кинопоказы, театральные и музыкальные представления. Все мероприятия будут проходить, учитывая особенности гостей – людей с ограниченными возможностями здоровья.

Кстати, к акции присоединился и Театр Эстрады имени Аркадия Райкина. Там для юных зрителей покажут спектакль «Рикки-Тикки-Тави». Его смогу посмотреть не только обычные зрители, но и слабослышащие ребята. «Для них синхронно с актёрами будет работать сурдопереводчик. Чтобы все знаки азбуки глухих были хорошо видны, будет поставлена специальная, не нарушающая ткань спектакля, подсветка, особым зрителям театра будут предоставлены лучшие места», – рассказали в театре.

О том, что приготовили музеи для петербуржцев, можно узнать на сайте акции «Музей для всех».