КАД на юге перекрывали из-за двух ДТП в одном месте. В Невском районе коллапс

Транспортный коллапс наблюдается в Невском районе Петербурга. 10-километровой пробке на КАД, как водится, сопутствует затор на Народной и Ивановской улицах в сторону Софийской.

Как сообщили «Фонтанке» в пресс-службе ФКУ Упрдор «Северо-Запад», 29 ноября около 15:30 на 58-м километре внутреннего кольца, в районе пересечения с Софийской улицей, произошло массовое ДТП. Сначала столкнулись два легковых автомобиля в четвёртой полосе, а через несколько минут ещё четыре в первой и полосе безопасности. Машины раскидало по проезжей части. Образовался затор.

На место аварии прибыли сотрудники ГИБДД, участники ДТП вызвали эвакуаторы. На время, пока повреждённые машины грузили на эвакуаторы, движение по КАД было перекрыто.

По предварительным данным, в ДТП никто не пострадал. Гололедицы на месте аварии не зафиксировано, отметили в ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

По словам очевидцев, причиной аварии стал неудачный манёвр одного из автомобилистов: он пытался проскочить между двух машин, но не смог.

По данным «Яндекс.Карт», пробка на внутреннем кольце достигла 10 километров. Затор образовался при въезде на кольцевую со стороны проспекта Обуховской Обороны. Сервис «Яндекс.Пробки» в 16:36 зафиксировал 4,2-километровую пробку на Мурманском шоссе и Народной улице, в которой можно потерять 32 минуты, что на 23 минуты больше обычного. Народная, где и так плотное движение, часто встаёт в пробках, когда парализует дублирующее её внутренне кольцо. Коллапсировать начинают и пересекающие Народную и Ивановскую улицы Дальневосточный проспект, Октябрьская набережная, Бабушкина, Седова.

Любопытно, что это уже вторая многокилометровая пробка за день на этом месте из-за массового ДТП. Утром на участке между Софийской улицей и Московским шоссе случился, по словам очевидцев, «слёт любителей летней резины». Образовался 11,5-километровый затор, который полностью рассосался через два-три часа.