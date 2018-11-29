Пироман из Брянской области спалил шесть зданий. Сперва жёг из мести бывшей жене, а затем — чтобы сбить полицию со следа

Житель посёлка Ржаница Жуковского района Брянской области сжёг шесть домов, увлёкшись идеей мести бывшей жене и её родственникам. Об этом 29 ноября сообщается на сайте регионального УМВД.

Первый пожар произошёл 21 ноября. На месте были найдены следы горючей жидкости, что явно указывало на поджог. Полиция возбудила уголовное дело. За несколько следующих дней в Ржанице и соседнем Красном Бору сгорели ещё пять домов, три из них – в ночь на 28 ноября. К счастью, обошлось без пострадавших. О загадочном пиромане говорили все, и в четверг его удалось задержать по горячим следам. Поджигателем оказался 40-летний местный житель с кристально чистой уголовной историей.

Задержанный признался, что поджег четыре дома из мести бывшей супруге, её родственникам и знакомым. Еще две постройки он выбрал, чтобы сбить полицию со своего следа. Во всех случаях мужчина действовал одинаково – обливал входную дверь бензином или керосином, после чего поджигал. Сумму ущерба установят эксперты. В отношении мстительного мужа возбуждено уголовное дело об умышленном уничтожении или повреждении имущества. После суда он может отправиться в колонию на срок до 5 лет.