Бизнесмены сообщают, что Федеральная таможенная служба зависла до 30 ноября

На серверах Федеральной таможенной службы России произошел программный сбой, из-за которого на сутки прекращено электронное декларирование грузов по всей стране. Участники внешнеэкономической деятельности говорят, что в таможенных органах им обещают восстановление системы к 10 утра 30 ноября.

«Массовый сбой в системе электронного декларирования ФТС. Фактически прием таможенных деклараций заблокирован по всей стране»; «Все упало. До завтра все оформление стоит», – такие сообщения поступают в редакцию «Фонтанки».

Как сообщили редакции участники ВЭД, сбой в системе электронного декларирования произошел 29 ноября, в первой половине дня, это случилось на сервере в центральном аппарате ФТС РФ, в связи с чем электронное декларирование грузов остановилось во всех таможенных органах страны.

В пресс-службе Северо-Западного таможенного управления данную информацию комментировать не стали, сославшись на субординацию — проблемы федерального уровня должны комментировать в центральном аппарате ФТС. Дозвониться до пресс-службы центрального аппарата пока не удалось, на сайте ведомства информация о проблеме отсутствует.