Под Смольным организуют «Бункер Жданова». Беглов отдал часть бомбоубежища под музей первого секретаря обкома

В Петербурге появится новый интерактивный музей, посвящённый блокаде. Как рассказали «Фонтанке» в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова, подземную панораму на глубине 15 метров откроют 27 января следующего года.

Предполагается, что музейная экспозиция расположится под землёй между Невой и главным зданием Смольного, где сейчас находится правительственное бомбоубежище. По словам чиновников, часть его на данный момент не используется, поэтому ко Дню освобождения Ленинграда от блокады по поручению губернатора было принято решение организовать в бункере музей. Он войдёт в состав музейного комплекса Смольного. В нем расположатся панорамы и неорамы (панорама, представляющая внутренность здания, причем зрителю кажется, будто бы он стоит посредине этого здания. — Прим. ред.), а также 9 восковых фигур. Центральной из них станет скульптура первого секретаря Ленинградского обкома и горкома ВКП(б) Андрея Жданова. В годы блокады в бункере располагался его командный пункт. Также в «Бункере Жданова» покажут исторические документы.

Напомним, Андрей Жданов возглавлял Ленинград в годы блокады. Причем в различных источниках появлялись сведения о том, что, в отличие от остальных горожан, первый секретарь обкома от голода не страдал и даже занимался теннисом. Прославился Жданов после войны, именно при нем были опубликованы постановления о журналах «Звезда» и «Ленинград» и началась травля писателей Анны Ахматовой и Михаила Зощенко.