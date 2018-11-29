12 миллионов за инвалидность. Студентка из Петербурга судится с «Пассажиравтотрансом» из-за сбившего ее автобуса

Получившая инвалидность петербурженка требует 12 миллионов рублей у «Пассажиравтотранса», водитель которого сбил ее на пешеходном переходе. Ответчик рассуждает о стандартной для таких случаев компенсации.

О том, что «Пассажиравтотранс» назвал сумму в 250 тысяч в качестве встречной цены, «Фонтанке» рассказал адвокат пострадавшей. Но, как уточнили 3 декабря на самом предприятии, разговоры о торге неуместны, а заявленный ущерб кратно завышен.

Дорожно-транспортное происшествие, которое стало причиной рассмотрения иска в Кировском районном суде, произошло на пересечении Ленинского проспекта и улицы Зины Портновой 14 февраля 2017 года. Камера наружного наблюдения зафиксировала, как девушка делает шаг на проезжую часть и в нее врезается «ЛиАЗ».

В результате столкновения с автобусом студентка Педуниверситета им. Герцена Анастасия Лёгоньких стала инвалидом II группы. Как сообщает ее адвокат, она полностью потеряла обоняние, частично зрение и чувствительность вкусовых рецепторов, у нее проявилась эпилепсия. Представитель потерпевшей Игорь Акишин заявил от имени девушки судебный иск на единовременную выплату 12 миллионов рублей и последующее пожизненное содержание.

Следующее судебное заседание назначено на 20 декабря. У «Пассажиравтотранса» есть альтернативное видение ситуации. «Во-первых, вина водителя «Пассажиравтотранса» в указанном ДТП не установлена и в возбуждении уголовного дела было отказано. Кроме того, в действиях потерпевшей имела место грубая неосторожность. Она переходила улицу, не убедившись в безопасности перехода, к тому же в наушниках, а водитель, в свою очередь, пытался избежать столкновения. Во-вторых, ответственность предприятия застрахована, поэтому требования в части материального вреда удовлетворяются страховой компанией», – ответили в ГУП на официальный запрос «Фонтанки».

При этом в пресс-службе предприятия отметили, 250 тысяч рублей, о которых говорит адвокат, истице никто не предлагал. «Дело в том, что с учетом сложившейся судебной практики в подобных случаях компенсация морального вреда взыскивается в размере 200 – 250 тысяч рублей», – добавили в «Пассажиравтотрансе».

В 250 тысяч рублей была оценена жизнь балерины Мариинского театра Ольги Искандеровой, которая этим летом погибла под колесами уличного гонщика Ивана Ярочкина. Уголовное дело было прекращено за примирением сторон, потому что такая сумма смогла восполнить утрату единственного родственника пожилой танцовщицы.