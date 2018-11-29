Германия объявила о причастности сотрудников Siemens в Петербурге к поставке турбин в Крым

Прокуратура Гамбурга расследует дело в отношении трех сотрудников компании Siemens, работающих в Петербурге, которые, по версии следствия, имеют отношение к поставке в Крым семи газовых турбин. Об этом со ссылкой на прокуратуру Гамбурга 29 ноября сообщает агентство Reuters.

Действия сотрудников Siemens в Петербурге, возможно, нарушают запрет Евросоюза на сотрудничество европейских предприятий с Крымом, следует из сообщения.

Турбины стоимостью 213 млн евро были поставлены из немецкого города Гамбург в Россию в 2015–2016 годах и предназначались для строящейся тепловой электростанции в российском городе Тамань Краснодарского края. Однако впоследствии, как считают в Германии, эти турбины были перемещены в Крым для использования в строительстве крымских электростанций.

В сообщении не уточняется, в какой именно структуре Siemens в Петербурге работают сотрудники, интерес к которым проявили гамбургские правоохранительные органы. Возможно, речь идет о совместном предприятии Siemens и «Силовых машин» — «Сименс технологии газовых турбин».

В пресс-службе Siemens в России пока не ответили на запрос «Фонтанки». В «Силовых машинах» также воздержались от комментариев.