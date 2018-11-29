«Сорян, но я устал воевать». Хаски отменил концерт в Ярославле. Даты пяти пропущенных выступлений переносить не будут

Хаски отменил предстоящий концерт в Ярославле в рамках своего тура «Проказа». Об этом сообщается в паблике артиста 29 ноября. Кроме того, из-за задержания и общей усталости рэпера выступления не состоялись в Вологде, Нижнем Новгороде, Волгограде, Саратове и Иваново. Следующий город, который должен посетить музыкант, – Москва. Там концерт должен пройти 12 декабря. Итого: из 11 городов выступления пройдут только в четырёх, если больше не будет никакого форс-мажора.

"Столкнувшись с миллиардом трудностей, давлением понятно кого и собственной усталостью от процесса, мы не можем провести большинство из оставшихся концертов в те даты, которые у нас есть. Забукировать другие даты в этом году мы не можем – они все заняты. Так что Вологда, Ярославль, Нижний, Волгоград, Саратов, Иваново – увидимся в следующий раз. Сорян, но я [подустал] воевать. Москва, Петербург, Архангельск – до встречи в декабре", – написал Дмитрий Кузнецов (настоящее имя Хаски).

Отметим, организаторы выступления Хаски в Петербурге ранее заявляли "Фонтанке", что отменять концерт не планируют.

Напомним, рэпера задержали в Краснодаре 21 ноября, сняв его с чужого автомобиля, на котором он декламировал свои тексты. Музыканта арестовали на 12 суток, но вскоре решение было отменено. СМИ сообщили, что таинственные спасители – представители администрации президента, которые послушали пару песен и вдохновились. Пока Хаски был под арестом, музыканты Оксимирон, Баста и Нойз МС собрали миллионы на благотворительном концерте в поддержку узника. 28 ноября Кузнецов сообщил, что передаст эти деньги правозащитникам из «Открытой России» и «Агоры», а также изданию «Медиазона». Кроме того, Хаски пообещал помогать всем музыкантам, концерты которых запрещают власти. Это поп-панк-группа «Френдзона», чей концерт отменили в Вологде, и дуэт IC3PEAK – их тур «Сказка» тоже срывается из-за преследования со стороны полиции.