Ремонт на развязке КАД с Культуры продлевают. Там закрыты две полосы

Работы по замене деформационного шва на развязке кольцевой автодороги Петербурга с проспектом Культуры продлеваются до 15 декабря, сообщает 29 ноября пресс-служба ФКУ Упрдор «Северо-Запад».

Шов на 28-м километре внутреннего кольца ООО «ЕвроТрансСтрой» меняет с 10 ноября. При этом перекрыты две полосы движения из трёх имеющихся.

Ранее окончание ремонта было запланировано на 1 декабря. Однако срок пришлось сдвинуть – в связи с проведением ряда дополнительных работ, включающих обследование, усиление армирования и бетонирование конструкций.

Работы производятся круглосуточно в три смены, с ограничением пропускной способности в два этапа: сначала на одной половине проезжей части путепровода, затем на другой.

Отметим, что сильных заторов из-за этого не наблюдается, в отличие от ситуации на Беляевском мосту через Охту, где полностью закрыто одно кольцо. Заторы там рассасываются только ночью. Например, сегодня к 16:29 сервис «Яндекса» зафиксировал 7,3-километровую пробку на внешнем кольце, от Колтушского шоссе до Шафировского проспекта.