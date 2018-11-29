«Это по праву наш День Победы». Чиновники Смольного отчитались о поддержке ветеранами парада на Дворцовой площади в День снятия блокады Ленинграда

В комитете по культуре прошла встреча чиновников и представителей ветеранских организаций. Как рассказали «Фонтанке» 29 ноября в аппарате вице-губернатора Владимира Кириллова, ее участники поддержали проведение военного парада на Дворцовой площади.

«Присутствовавшие на встрече ветераны и жители блокадного Ленинграда единодушно поддержали такую инициативу Министерства обороны РФ, отметив, что этот день по праву считают Днем Ленинградской победы», – рассказали в ведомстве.

Среди тех, кто высказался в пользу инициативы, — председатель совета Санкт-Петербургской организации ветеранов (пенсионеров, инвалидов) войны, труда, вооруженных сил, правоохранительных органов Василий Волобуев, председатель правления Санкт-Петербургской общественной организации «Жители блокадного Ленинграда» Елена Тихомирова, председатель комитета блокадников Совета ветеранов Людмила Смирнова, житель блокадного Ленинграда, директор региональной общественной организации открытого общественного театра «Родом из блокады» Людмила Демидова.

Встреча в комитете по культуре была посвящена обсуждению проекта создания нового музея блокады Ленинграда, который планируется разместить на Смольнинской набережной. Вокруг современного музейного комплекса, согласно проекту, представленному архитектором Никитой Явейном, собираются разбить Парк памяти с экспозицией военной техники и мемориальный «Блокадный огород».

Общая площадь будущего блокадного мемориала вместе с планируемым там Институтом памяти составит порядка 25 – 27 тысяч кв. м. При этом на совещании прозвучало, что транспортные развязки около комплекса взаимоувязаны с все ещё планируемым в перспективе Орловским туннелем под Невой.

Напомним, что ранее пресс-служба Западного военного округа заявила о намерении 27 января провести парад в центре Петербурга. В смотре у Зимнего дворца планируется задействовать свыше 2,5 тысяч военнослужащих и курсантов ведомственных вузов, а также около 80 образцов техники: танки Т-34 и Т-72-Б3, бронетранспортер БТР-82А, броневую машину пехоты БМП-3, бронеавтомобили «Тигр», «УАЗ», «Тайфун», артиллерийские установки и реактивные системы залпового огня «Торнадо».

Масштаб заявленного смотра немногим меньше парадов, которые традиционно проводятся в Петербурге в День Победы в Великой Отечественной войне. 9 мая 2018-го по Дворцовой площади маршировали 4,5 тысячи человек и 90 единиц техники. Последние два года майские парады завершает пролет авиации.

Часть либеральной общественности позже выступила с заявлением о некорректности проведения парада в траурный день. О том, что думают про идею военного парада историки, почётные граждане, блокадники, политики и военные, «Фонтанка» ранее сообщала в материале «Военный парад на Дворцовой 27 января: "перегар милитаризма" или "высшее уважение государства"?». В Смольном при этом заявили, что в любом случае за организацию парада отвечает Министерство обороны, а городские власти к этому отношения не имеют.