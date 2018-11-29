Петербургские психиатры не нашли у обвиняемого в педофилии главы карельского «Мемориала» отклонений

В городской психиатрической больнице №6 Петербурга завершилась экспертиза по делу главы карельского отделения правозащитного центра «Мемориал». Врачи не нашли у Юрия Дмитриева, обвиняемого в педофилии, никаких отклонений.

«Результаты есть, все нормально. Отклонений нет у него», — цитирует адвоката Виктора Ануфриева 29 ноября ТАСС.

Несколько месяцев назад, в феврале текущего года, правозащитника обследовали в центре психиатрии и наркологии имени Сербского. Перед экспертами стояла задача провести сексолого-психиатрическое исследование. Московские психиатры не нашли никаких отклонений. Теперь петербургские коллеги подтвердили их выводы.

По словам Ануфриева, рассмотрение уголовного дела главы карельского «Мемориала» продолжится в городском суде Петрозаводска 18 декабря.

В апреле 2018 года суд оправдал 62-летнего правозащитника, обвиненного в развратных действиях и изготовлении детской порнографии с участием приемной дочери. Но Верховный суд Карелии оправдательный приговор отменил. В конце июня в отношении Дмитриева возбудили новое уголовное дело о насильственных действиях сексуального характера в отношении все той же дочери. Его арестовали. Правозащитник не признает вины. Он известен как один из открывателей крупнейшего места захоронений жертв политических репрессий в Карелии.

В защиту Дмитриева ранее выступили Союз журналистов Карелии и известные в России деятели культуры.