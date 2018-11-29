До востребования. Главпочтамт отселит сотрудников на Московский вокзал и в Купчино

Главное здание петербургской почты готовится к реставрации. Смольному потребовались годы и три суда, чтобы принудить «Почту России» к этому. Среди почтальонов — ропот, клиенты растеряны.

Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Главпочтамт начнет пустеть в декабре. Полностью закрывать его не планируется, но время ремонтных работ большую часть сотрудников переселят в другие отделения. На реставрацию объекта культурного наследия уйдет не меньше года. Чтобы ее добиться, власти Петербурга три года воевали в судах. Все это время заглядывающие на почту горожане могли наблюдать ведра в операционном зале — в дождливую погоду протекает стеклянная крыша атриума. Фасады частично затянуты строительной сеткой — в местах, где сыпется штукатурка.

По информации работников почтового ведомства, переезд может начаться уже в середине декабря и закончиться в 2019 году. Цех обработки корреспонденции, по их словам, переезжает на Московский вокзал, а остальных распределят по отделениям почтовой связи у вокзала и в Купчино. Такая альтернатива многих заставила задуматься об увольнении.

Пока сотрудники Главпочтамта определяются с выбором, в пресс-службе ФГУП «Почта России» тоже далеки от конкретики, куда, а главное, когда начнется переезд. Уточнить график в почтовом ведомстве планируют только в первом квартале 2019 года, но заверяют — совсем пустовать отделение не будет.

«Мы действительно планируем временно передислоцировать некоторые подразделения, размещенные в здании Главпочтамта в связи с проведением плановых работ по ремонту, восстановлению и сохранению данного объекта культурного наследия в соответствии с требованиями законодательства об охране объектов культурного наследия. Почта России рассматривает историческое здание Санкт-Петербургского почтамта как один из своих ключевых, «флагманских» объектов и планирует содержать его в надлежащем техническом и эксплуатационном состоянии», – рассказали в пресс-службе.

Чтобы флагманский объект привели в надлежащее состояние, Смольному пришлось долго добиваться — с помощью штрафов и понуждения. Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников с 2016 года выиграл у «Почты России» три суда. В исках шла речь о невыполнения предприятием охранных обязательств в отношении Главпочтамта, как объекта культурного наследия федерального значения. В январе прошлого года суд обязал ФГУП провести первоочередные противоаварийные работы, в том же мае пришлось возбуждать исполнительное производство для принудительного исполнения решения арбитража.

В итоге компания «ТВК-Инжиниринг» разработала проектную документацию по сохранению фасада здания-памятника и весной 2018 года получила положительное заключение историко-культурной экспертизы. Из нее, в частности, можно узнать, что проектировщики предлагают изменить шрифт и цвет надписи «ПОЧТАМТЪ» над аркой-переходом восточного фасада. Буквам предстоит посветлеть, а слову — потерять твердый знак. Эскиз новой надписи предлагается выполнить по фотографиям 20-30-х годов прошлого века. Эксперты в заключении отмечают, что такое решение не противоречит предмету охраны, а, наоборот, возвращает зданию историчность.

Вероятно, это не единственный проект, которому предстоит пройти экспертизу. В департаменте внешних коммуникаций почты «Фонтанке» сообщили, что поэтапно полностью отреставрируют все здание. Обещали восстановить и внешний, и внутренний исторический облик. На вопрос о сроках ФГУП ответил туманно — работы займут не менее года, без учета временных затрат на согласование проектной документации и историко-культурные экспертизы, которые Почта России будет проводить по заданиям Смольного.

Сотрудники Главпочтамта рассказывают, что после ремонта пятилетней давности, колонны атриума лишились решеток вентиляции, которые еще можно найти на фотографиях https://photogrammetria.ru/140-arhitekturnye-obmery-glavpochtamt.html внутренней отделки операционного зала. После этого работникам пришлось забыть о приятной прохладе летом.

Неизвестно, какая судьба на время ремонта ожидает таможенный пост, расположенный на Почтамтской. Он относится к Пулковской таможне, однако там сообщили, что не располагают информацией о возможном переселении.

Сотрудники главного почтового отделения города, прежде всего, опасаются того, что вернуться в здание им уже не придется. Организованно объяснить, как на время ремонта изменится жизнь более чем двух тысяч сотрудников, по их словам, руководство не потрудилось. Только собрало с коллектива «подписанные бумажки о переводе в другие отделения», оставив дату открытой. Среди работников гуляют слухи и о возможной продаже почтамта. Но во ФГУП заверили, что речи об этом не идет. Продать его предприятие действительно не может, так как пользуется им по праву хозяйственного ведения, само здание находится в федеральной собственности.

В начале года глава «Почты России» Николай Подгузов и теперь уже бывший губернатор Петербурга Георгий Полтавченко анонсировали превращение Главпочтамта в культурное пространство с сохранением изначальной функции. В мае в не прекращающем работу операционном зале прошел первый симфонический концерт.

Ирина Корбат,

«Фонтанка.ру»