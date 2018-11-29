Алексей Мишин: По сравнению с Бритни Спирс, номер Туктамышевой — образец девственного отношения к своей красоте

Кто все-таки раздел Елизавету Туктамышеву, о болельщиках-убийцах и трагедии Евгении Медведевой в интервью отделу спорта «Фонтанки» рассказал легендарный тренер по фигурному катанию Алексей Мишин.

Алексей Мишин//Михаил Огнев/"Фонтанка.ру"

Про Алексея Мишина говорят, что это он придумал современное фигурное катание. Он один из самых титулованных отечественных тренеров. Под его руководством занимались такие суперзвезды как Алексей Урманов, Алексей Ягудин и, конечно же, Евгений Плющенко. Сейчас самая главная звезда Мишина — 21-летняя Елизавета Туктамышева. После долгого забвения девушка настолько ярко напомнила о себе, что на время все позабыли про противостояние Евгении Медведевой и Алины Загитовой.

– На старте сезона Елизавете Туктамышевой удалось удивить всех. А вас ей удалось удивить?

– Она меня не удивила. Она меня обрадовала.

– Не мешает вам вся эта шумиха вокруг Туктамышевой?

– Если говорить вообще, шумиха вне спортсмена не опасна. Опасно, когда шумиха начинается внутри спортсмена.

– Как с этим обстоят дела у Елизаветы?

– В ней пока что я шумихи практически не замечаю.

– Если что-то такое все-таки замечаете, как обычно приводите в чувство спортсмена?

– Если спортсмены что-то себе такое и позволяют (хотя у меня это редчайшие случаи, которые навеяны со стороны), я говорю: слу-шай-ся меня. И еще что-то добавляю, что на страницах вашей уважаемой интернет-газеты напечатать не смогут.

– Не пожалели, что согласились на тот самый номер с раздеванием?

– Не пожалел. Я же сам был инициатором этого «долой кофту». Лиза ведь обыгрывала клип Бритни Спирс, и надо быть в тренде клипа. Но если мы будем оценивать выступление Лизы в сравнении с тем, что делает Бритни Спирс в том клипе, номер Лизы покажется образцом девственного отношения к своей красоте. Пересмотрите внимательно еще раз этот клип.

– Ваши с Лизой показания расходятся. Туктамышева говорила, что идею этого номера подсказал ее молодой человек, а вы изначально были скептически настроены.

– Музыку ей посоветовал взять ее приятель. Номер делала Татьяна Прокофьева (хореограф из группы Мишина — ред.). А идея демонтажа фуфайки принадлежит мне.

– Оценивая свои шансы на победу в финале Гран-при Елизавета отшутилась, сказав, что золото она добудет только, если ограбит в Ванкувере (там пройдет турнир — ред.) ювелирный магазин.

– Мне кажется, это самый удачный ответ из всего, что она писала Интернете.

– Вы поощряете такой здравую оценку своих возможностей? А как же стремление быть всегда первым?

– По духу мне близка ее формулировка и я, может быть, похоже ответил бы на этот вопрос. Потому что спрашивать спортсмена, какое место вы планируете занять в условиях совершенной неопределенности победы, это пример бестактной журналистики.

– В финал Гран-при отобралась еще одна ваша воспитанница — 16-летняя Софья Самодурова. Как вы оцениваете ее перспективы?

– Видите, я пытаюсь позитивно повлиять на аромат нашей журналистики, но мои старания не совсем успешны. Девочка хорошо катается. У нее подъем. Пожелаем ей хорошего будущего.

– Отсутствие Медведевой в финале Гран-при трагедия?

– Для нее это неудача. А мировое фигурное катание в скором времени и не вспомнит об этом. Помню, как за год до победы на чемпионате мира Женя Плющенко не участвовал в предыдущем чемпионате мира. Это неучастие забылось. Так же и здесь. Будут помнить только дальнейшие успешные выступления Медведевой. Или неуспешные.

– В чем проблема Коляды, над чьими прокатами из-за постоянных падений издеваются все, кому не лень?

Моя ролевая модель — фигурист Коляда pic.twitter.com/Q0ejiv5rUA — Я дико извиняюсь (@traktor_bang) February 12, 2018

– Думаю, что даже его бессменный тренер Валя Чеботарева не ответит на ваш вопрос. Тем более на него не отвечу я. На ваш вопрос просто нет ответа.

– В вашей тренерской практике такие проблемы у фигуристов встречались?

– Так резко выраженные нет. Такого высокого уровня мастерства вкупе с таким обилием провалов в моей практике не было.

– И все-таки, это идет от головы или дело в технике?

– Не вставляйте свои фразы в мои уста.

– Вас вообще не пугает уровень истерики вокруг фигурного катания в последнее время?

– Фигурное катание сейчас берет пример с некоторых передач в телевизоре, где выясняют, кто изменил первым, а кто вторым, кто с кем спал, обсуждают результаты тестов на отцовство. Переход от тренера к тренеру и другие аспекты личной жизни спортсмена все-таки не должны привлекать столько гипертрофированного внимания. Когда ко мне от тренера Кудрявцева переходила Лена Соколова, мы были у тогдашнего президента федерации фигурного катания Писеева, и Писеев сказал: «Разводы были, есть и будут. Переходы были, есть и будут». Давайте сейчас сконцентрируемся и посмотрим на то, кто стал кататься лучше, кто хуже, какие изменения произошли. А на все остальное не нужно обращать такое внимание. На моей памяти ситуация с Загитовой и Медведевой – второй подобный случай со столь болезненным вниманием. Первый это, когда Уланов ушел от Родниной и стал кататься со Смирновой. Тогда даже были репортажи с подглядыванием в замочную скважину, как они ведут себя, что там делают. Но по прошествии лет это стало историей. Думаю, что и в этот раз так будет.

– Сама Тутберидзе рассказывала, что на Олимпиаде Медведева спросила ее – почему Загитову нельзя было удержать в юниорках еще год. И многие тогда заступились за Медведеву, говоря, что она, как никто, заслуживала олимпийское золото. С точки зрения тренера Тутберидзе была права с Загитовой?

– Я не был на Олимпиаде и не в курсе тех событий, поэтому комментировать не могу.

– Хорошо. Гипотетическая ситуация. У вас есть топовая спортсменка, которая за последние два года выиграла всё, и теперь она идет за главной в своей жизни наградой, а рядом растет другая безумно талантливая девочка, но чуть помладше. Вы бы придержали младшую?

– Все действия, которые носят характер искусственного сдерживания одного спортсмена в интересах другого, аморальны. Я четко высказался?

– Более чем. Болельщики фигурного катания стали вести себя агрессивнее футбольных. Например, Траньков недавно заявил, что за Загитову никто не болел на Олимпиаде, а все поддерживали Медведеву. После этого ему и его близким массово в комментариях стали желать мучительной смерти. Откуда такая агрессия в таком красивом виде спорта?

– Не знаю.

– И все-таки, чем вы можете это объяснить?

– Не знаю. Так и напишите, что Мишин сказал: «не знаю и всё».

– А может, так было всегда, и мы просто не замечали, какие люди болеют за фигурное катание?

– Был подобный нездоровый интерес вокруг Плющенко и Ягудина перед Олимпиадой в Нагано, но все равно он не достигал такого уровня нечистоплотности.

– Видно, что вам не очень нравится все, что сейчас творится вокруг фигурного катания. Сравниваете даже все происходящее с плохим телевизионным шоу. Но ведь благодаря этому о вашем виде спорта говорят, о нем пишут, трансляции соревнований показывают гигантские рейтинги, растут гонорары у спортсменов. Разве это так уж плохо?

– Только сегодня обсуждали с тренерами пиар, насколько важно, чтобы имя спортсмена часто упоминалось в прессе, на телевидении, интернете. Я привел такой пример. Был период, когда самым упоминаемым спортсменом был Андрей Лутай, мой ученик. Он тогда попал в американскую тюрьму, похитив в пьяном виде автомобиль. Как констатировала судья, он похитил автомобиль, выехал без прав, нарушил правила дорожного движения, выехал на встречную полосу, ехал без страховки, отказался дуть в трубку и назвал полицейских традиционным нецензурным русским словом. Вот такой ансамбль претензий ему предъявили. Его показывали по Первому каналу, по второму, у меня брали массу интервью. Но, я думаю, что пиар должен основываться на моментах, которые демонстрируют мастерство спортсмена.

– Не могу не спросить, как у Лутая сейчас дела?

– Он сейчас прекрасно тренирует. Мы с ним большие друзья. В прошлом году я ездил к нему в Царево (город в Болгарии — ред.), где у него дача. Мы там замечательно отдыхали. Он стал замечательным тренером международного класса.

– Значит, исправился.

– Да не то, что исправился. Он просто цветет.

Беседовал Артем Кузьмин, «Фонтанка.ру»