Подросток госпитализирован в крайне тяжелом состоянии после ДТП на Софийской

Подросток попал под машину во Фрунзенском районе Санкт-Петербурга, как говорят очевидцы, по своей вине.

По предварительной информации от отдела пропаганды УГИБДД по городу и области, 29 ноября около 13:40 на Софийской улице, 55, мужчина 1990 года рождения на автомобиле Hyundai Solaris сбил школьника 2006 года рождения (ему 11 или 12 лет). Это произошло в зоне пешеходного перехода. По словам очевидцев, ребёнок перебегал дорогу на запрещающий сигнал светофора.

В крайне тяжёлом состоянии пострадавшего доставили в Детскую городскую больницу №5, сообщает «Дорожный инспектор» со ссылкой на отдел ГИБДД по Фрунзенскому району.

«Как рассказывают свидетели, на красный свет побежали сразу пять школьников. Четверо успели проскочить, пятому не повезло… Водитель автомобиля с места происшествия скрылся, но далеко уехать не успел – он был задержан на Пражской сотрудниками ГИБДД», – пишут в группе «ДТП и ЧП Санкт-Петербург» «ВКонтакте».

Отметим, что грудная девочка, которую вчера сбил водитель «БМВ» на улице Коммуны, по уточнённым данным, не пострадала.