Саентолог из Петербурга получила дополнительный срок за продажу мифических квартир. Первый приговор был вынесен год назад

Петербургский саентолог Екатерина Заборских получила добавку к своему сроку за продажу несуществующих квартир. Октябрьский районный суд признал её виновной в мошенничестве в особо крупном размере. Приговор вынесен 29 ноября.

Как сообщает объединенная пресс-служба судов города, в ходе процесса установлено: с марта 2012 года по февраль 2015-го Заборских, будучи председателем правления потребительских обществ «Олимп» и «Вилла Валлей», а также ЖСК «Суздальский дворик» и «Троицкая гора», заключила 29 договоров о предоставлении жилья и об участии в хозяйственной деятельности организаций на сумму 33 011 950 рублей.

У представляемых Заборских юридических лиц отсутствовали разрешения на строительство и права собственности на земельные участки. Полученные деньги женщина забирала себе, не выполняя обязательств. Суммы заключенных договоров варьировались от 460 000 рублей до 2 999 100 рублей. Свою вину подсудимая не признала.

Суд назначил Заборских наказание в виде лишения свободы сроком на 5,5 лет в колонии общего режима. В октябре 2017 она уже была осуждена на 6,6 лет колонии за продажу несуществующего престижного жилья на 133 миллиона. По совокупности приговоров наказание составило 8,5 лет. Гражданские иски признаны судом по праву.