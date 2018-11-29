Компания Л1 начинает заселение 4-го корпуса ЖК «Граф Орлов»

ЖК "Граф Орлов"

С 4 декабря Компания Л1 начнет выдачу ключей покупателям квартир в корпусе №4 (секции 4.1, 4.2 и 4.3) жилого комплекса «Граф Орлов».

Одновременно с квартирами покупателям будут передаваться машиноместа в подземном паркинге и коммерческие помещения.

4 корпус был сдан в сентябре этого года. В многосекционном доме переменной – от 8 до 25 этажей – высотности расположено 246 квартир различного формата и метража, а также нежилые помещения суммарной площадью порядка 25 тысяч квадратных метров. Подземный паркинг рассчитан на 95 машиномест.

Жилой комплекс «Граф Орлов» находится недалеко от станции метро «Московская», в фешенебельной части Московского района. Высокое качество строительных и отделочных материалов, удачные планировочные решения ЖК «Граф Орлов» и развитая инфраструктура локации позволили новостройке получить высокие оценки экспертов рынка недвижимости. Так, в 2017 году он вошел в сотню лучших жилых комплексов России по версии журнала Forbes. А в нынешнем году ЖК «Граф Орлов» вошел в двадцатку наиболее инвестиционно привлекательных жилых комплексов по версии компании Е3 Investment.

ЖК "Граф Орлов" – застройщик ООО «Научно-производственное объединение «Пигмент», проектная декларация на сайте https://www.l1-stroy.ru/ gk-graf-orlov/dokumenty