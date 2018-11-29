Георгий Полтавченко исключен из состава Совета Безопасности

Президент Владимир Путин подписал указал об исключении экс-губернатора Петербурга Георгия Полтавченко из состава Совета Безопасности Российской Федерации. Ранее оттуда был исключен и пришедший ему на смену Александр Беглов.

Указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации, датирован 28 ноября. Напомним, Георгий Полтавченко покинул в октябре пост градоначальника и перешел на работу в Объединенную судостроительную корпорацию.

Врио губернатора стал Александр Беглов. 19 ноября его в Совете Безопасности сменил новый полномочный представитель президента в Северо-Западном федеральном округе Александр Гуцан.