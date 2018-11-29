Задержанного по требованию США в аэропорту Пхукета россиянина подозревают хакерских атаках

Гражданин России 33-летний Антон Богданов, которого полиция Таиланда в сопровождении сотрудника ФБР накануне задержала по прилету на курорт королевства, может быть причастен к киберпреступлениям.

«В ходе судебного заседания ему были зачитаны пункты обвинения американской стороны, которые послужили основанием для передачи запроса для его экстрадиции. Российского гражданина обвиняют в нескольких эпизодах, связанных с мошенничеством с использованием компьютера и кражей государственной собственности», – цитирует 29 ноября консула РФ в королевстве Владимира Пронина RT.

По его словам, Богданов может оказаться за решеткой на срок до 20 лет. Сейчас он помещен в тюрьму Бангкока. От добровольной экстрадиции он отказался. По словам Пронина, уже состоялся «абсолютно технический суд», на котором не присутствовал адвокат задержанного. Защитника ему поможет найти российская дипмиссия.

О личности Богданова на данный момент мало чего известно. Сам он пока отказывается от общения со СМИ, по словам консула РФ. Таиландское издание The Phuket news опубликовало фото россиянина.

Напомним, что 28 ноября Богданова задержали прямо в аэропорту и доставили в полицейское управление по борьбе с преступностью в Бангкоке. Чаще всего в последнее время США по всему миру требуют задержания и экстрадиции российских хакеров. Так, из Чехии в Америку отправился Евгений Никулин, из Испании — Петр Левашов, из Грузии — Андрей Тюрин. 1 февраля 2018 года министерство иностранных дел предупредило россиян, выезжающих за границу, об опасности попасть в руки американских спецслужб.