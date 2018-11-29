«Уральские авиалинии» будут летать из Пулково в Алматы

Фото предоставлено авиакомпанией «Уральские авиалинии»

Новые прямые рейсы в Казахстан из Санкт-Петербурга появятся в расписании авиакомпании с частотой два раза в неделю.

Авиакомпания «Уральские авиалинии» открывает новый рейс Санкт-Петербург – Алматы – Санкт-Петербург с 24 декабря 2018 года. Рейсам присвоены номера У6-2523/2524, они будут выполняться два раза в неделю: по понедельникам и пятницам.

Цена авиабилета в одну сторону – от 15 678 рублей (или от 206 евро), за полет туда-обратно – от 27 608 рублей (или от 363 евро). В стоимость включены багаж, питание и все сборы.

«В декабре этого года на карте маршрутов авиакомпании появится еще одна страна. Прямые полеты в Алматы откроют дополнительные возможности для путешествий как для жителей Северной столицы, так и Казахстана», – отметил первый заместитель генерального директора, коммерческий директор авиакомпании «Уральские авиалинии» Кирилл Скуратов.

Отметим, что также 24 декабря открывается еще один рейс в Алматы: из подмосковного аэропорта Жуковский, который будет выполняться по будням.

Перелеты обслуживаются авиалайнерами производства французского концерна Airbus. Полет будет удобным и комфортным благодаря салонам эконом и бизнес класса.

Билеты в Алматы уже в продаже на сайте авиакомпании uralairlines.com, в мобильном приложении Uralairlines, по звонку в call-центр на номер 8-800-7700-262 или в любой авиакассе.